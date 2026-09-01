Świat Donald Tusk o hybrydowym ataku Rosji w Lipsku. "Naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie Ukrainy" Filip Czerwiński |

Incydent z dronem w Lipsku i polski ślad. Ustalenia "Gazety Wyborczej" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Axel Schmidt / Reuters / Forum

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Szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt poinformował we wtorek, że Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. W odpowiedzi rząd w Berlinie ogłosił zamknięcie konsulatu Rosji w Bonn oraz ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie.

"Polska, kraje bałtyckie, Rumunia, a teraz także Niemcy. Rosja eskaluje napięcie w całym regionie. Nie damy się zastraszyć, a naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz pełna koordynacja działań państw NATO wobec agresora" - skomentował we wtorek wieczorem w serwisie X szef polskiego rządu. "Rosja nie wygra tej wojny" - podkreślił Donald Tusk.

Poland, the Baltic states, Romania, and now Germany. Russia is escalating tension across the whole region. We’ll not be intimidated and our response will be our continued support for Ukraine and full coordination of NATO states against the aggressor. Russia will not win this war. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 1, 2026 Rozwiń

Solidarność z Niemcami wyraził także wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. "Dobrze, że Niemcy biorą przykład z Polski i w odpowiedzi na terror państwowy zamykają rosyjski konsulat w Bonn. W obliczu wojny hybrydowej pełna solidarność z naszymi niemieckimi sojusznikami" - napisał, również na platformie X.

Dobrze, że Niemcy biorą przykład z Polski i w odpowiedzi na terror państwowy zamykają rosyjski konsulat w Bonn.

W obliczu wojny hybrydowej, pełna solidarność z naszymi niemieckimi sojusznikami. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 1, 2026 Rozwiń

Komentarze z NATO i Komisji Europejskiej

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapowiedział we wtorek, że NATO będzie nadal wzmacniać swoją zdolność do odstraszania i obrony sojuszników przed każdym zagrożeniem, w tym - jak podkreślił - przed złośliwymi działaniami, takimi jak te, które miały miejsce w Lipsku i gdzie indziej w Sojuszu.

"Próby Rosji, by nas zastraszyć, podważyć naszą jedność i naszą gotowość do wspierania Ukrainy, są daremne i zakończą się niepowodzeniem. Nasze wsparcie dla Ukrainy jest niezachwiane, podobnie jak nasze niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony NATO" - zaznaczył sekretarz generalny Sojuszu.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła, że Unia Europejska w pełni solidaryzuje się z Niemcami w obliczu hybrydowego ataku Rosji na lotnisko w Lipsku.

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Drony na lotnisku w Lipsku

W nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec. Samolot przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia.

Krótko wcześniej lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow, innego drona - z detonatorem oraz materiałami wybuchowymi.

Ukraiński An-124 "Rusłan" na płycie lotniska w Lipsku Źródło zdjęcia: Axel Schmidt / Reuters / Forum

Zgodnie z ustaleniami niemieckich służb dron znaleziony na lotnisku celowo uderzył wcześniej w skrzydło zaparkowanego na płycie Antonowa. Materiały wybuchowe nie eksplodowały jednak po zetknięciu z maszyną. Według dziennika "Bild" do wybuchu nie doszło z powodu uszkodzonego zapalnika.

Niemieckie służby podejrzewały, że za próbą sabotażu stała Rosja. Kanclerz Friedrich Merz zapowiedział, że odpowiedzialni za ataki hybrydowe "zapłacą za nie". W ostatnich tygodniach w rządzie trwały dyskusje na temat konsekwencji, jakie należy wyciągnąć wobec Rosji po oficjalnym przypisaniu temu państwu próby ataku w Lipsku.