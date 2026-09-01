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Świat

Donald Tusk o hybrydowym ataku Rosji w Lipsku. "Naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie Ukrainy"

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Ukraiński An-124 "Rusłan" na płycie lotniska w Lipsku
Incydent z dronem w Lipsku i polski ślad. Ustalenia "Gazety Wyborczej"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Axel Schmidt / Reuters / Forum
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"Rosja nie wygra tej wojny" - napisał premier Donald Tusk, podkreślając, że kraj ten "eskaluje napięcie w całym regionie". Tego samego dnia władze Niemiec przekazały, że to Rosja stoi za sierpniowym atakiem na lotnisko w Lipsku.

Szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt poinformował we wtorek, że Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. W odpowiedzi rząd w Berlinie ogłosił zamknięcie konsulatu Rosji w Bonn oraz ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie.

"Polska, kraje bałtyckie, Rumunia, a teraz także Niemcy. Rosja eskaluje napięcie w całym regionie. Nie damy się zastraszyć, a naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz pełna koordynacja działań państw NATO wobec agresora" - skomentował we wtorek wieczorem w serwisie X szef polskiego rządu. "Rosja nie wygra tej wojny" - podkreślił Donald Tusk.

Solidarność z Niemcami wyraził także wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. "Dobrze, że Niemcy biorą przykład z Polski i w odpowiedzi na terror państwowy zamykają rosyjski konsulat w Bonn. W obliczu wojny hybrydowej pełna solidarność z naszymi niemieckimi sojusznikami" - napisał, również na platformie X.

Komentarze z NATO i Komisji Europejskiej

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapowiedział we wtorek, że NATO będzie nadal wzmacniać swoją zdolność do odstraszania i obrony sojuszników przed każdym zagrożeniem, w tym - jak podkreślił - przed złośliwymi działaniami, takimi jak te, które miały miejsce w Lipsku i gdzie indziej w Sojuszu.

"Próby Rosji, by nas zastraszyć, podważyć naszą jedność i naszą gotowość do wspierania Ukrainy, są daremne i zakończą się niepowodzeniem. Nasze wsparcie dla Ukrainy jest niezachwiane, podobnie jak nasze niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony NATO" - zaznaczył sekretarz generalny Sojuszu.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła, że Unia Europejska w pełni solidaryzuje się z Niemcami w obliczu hybrydowego ataku Rosji na lotnisko w Lipsku.

Drony na lotnisku w Lipsku

W nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec. Samolot przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia.

Krótko wcześniej lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow, innego drona - z detonatorem oraz materiałami wybuchowymi.

Ukraiński An-124 "Rusłan" na płycie lotniska w Lipsku
Ukraiński An-124 "Rusłan" na płycie lotniska w Lipsku
Źródło zdjęcia: Axel Schmidt / Reuters / Forum

Zgodnie z ustaleniami niemieckich służb dron znaleziony na lotnisku celowo uderzył wcześniej w skrzydło zaparkowanego na płycie Antonowa. Materiały wybuchowe nie eksplodowały jednak po zetknięciu z maszyną. Według dziennika "Bild" do wybuchu nie doszło z powodu uszkodzonego zapalnika.

Niemieckie służby podejrzewały, że za próbą sabotażu stała Rosja. Kanclerz Friedrich Merz zapowiedział, że odpowiedzialni za ataki hybrydowe "zapłacą za nie". W ostatnich tygodniach w rządzie trwały dyskusje na temat konsekwencji, jakie należy wyciągnąć wobec Rosji po oficjalnym przypisaniu temu państwu próby ataku w Lipsku.

Źródło: PAP
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Tagi:
NiemcyDonald TuskRosjaDronyAtaki dronówUkrainaWojna w UkrainiePolityka zagraniczna NiemiecPolityka zagraniczna Rosjibezpieczeństwo
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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