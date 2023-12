Donald Tusk o spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. "Jestem gotowy"

Strona ukraińska zwróciła się z sugestią spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - oznajmił w Brukseli premier Donald Tusk. Kijów zaproponował też termin - czwartek rano. - Jestem gotowy na to spotkanie, być może wtedy się ono odbędzie - dodał szef polskiego rządu. - Potrzebujemy wzmocnić przekonanie, że Ukraina może wygrać wojnę - oznajmił.

W środę po południu premier Tusk przybył do Brukseli, gdzie weźmie udział w szczycie UE–Bałkany Zachodnie oraz w posiedzeniu Rady Europejskiej. W piątek szef rządu ma spotkać się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Wśród tematów dwudniowego szczytu Rady znajduje się kwestia Ukrainy, a unijni przywódcy omówią najnowsze wydarzenia związane z rosyjską inwazją zbrojną i dalsze wsparcie UE dla tego kraju i jego mieszkańców.

Kijów "zwrócił się z sugestią"

Donald Tusk na briefingu prasowym był pytany, czy wybiera się do Kijowa w ramach zacieśniania współpracy z Ukrainą i o możliwe spotkanie z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim.

- Strona ukraińska zwróciła się z sugestią spotkania jutro rano. Są przekazywane techniczne szczegóły - odpowiedział Tusk.

- Ale musimy sobie zdawać sprawę, że - ja też z największą radością spotkam się z prezydentem - ze względu na to, że jest też posiedzenie Rady Europejskiej i jeśli dobrze rozumiem, jeszcze nie ma decyzji, w jaki sposób ma wyglądać obecność prezydenta Zełenskiego tutaj, na Radzie Europejskiej, więc nie jestem gotowy do precyzyjnej technicznej odpowiedzi gdzie i kiedy - dodał.

- Powiedziałem, że jestem gotowy na to spotkanie, być może jutro rano się ono odbędzie - zaznaczył szef polskiego rządu.

Donald Tusk PAP/Marcin Obara

Tusk: Ukraina może tę wojnę wygrać

Tusk został także zapytany w rozmowie z zagranicznymi mediami o kwestię podtrzymania wsparcia Ukrainy przez społeczność międzynarodową.

- Nie jestem tak potężny czy wpływowy, jak chciałbym być. Zacznę dziś i jutro od rozmów, tłumaczeń. To nic nowego - trudna, rutynowa, codzienna praca. Nie ma tu perspektyw na cud czy coś szczególnego - powiedział.

- To, czego dzisiaj potrzebujemy, to wzmocnienie przekonania, że Ukraina może tę wojnę wygrać, że my możemy tę konfrontację, nie tylko przeciwko Rosji, ale tym wszystkim, którzy są przeciwko naszym fundamentalnym wartościom, wygrać. Mamy tutaj partnerów, może trochę trudniejszych niż inni. Będę starał się przekonywać, aby zrobili coś bardziej pozytywnego - zadeklarował Tusk.

Donald Tusk przed szczytem UE w Brukseli OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

Pytany o sprzeciw szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana wobec dalszego wspierania Ukrainy, Tusk stwierdził, że "Orban jest bardzo pragmatycznym politykiem". - Traktujcie to jako komplement - zwrócił się do dziennikarzy.

"Polska wróciła do Europy"

Nowy szef polskiego rządu mówił również w Brukseli, że "Polska wróciła do Europy". - Dla mnie to najważniejsza chwila w moim życiu politycznym. To nie było łatwe - przyznał.

- Dla mnie to szczególny moment, z powodu kontekstu geopolitycznego. Trochę mi smutno, że nic się nie zmieniło, sytuacja jest nawet gorsza, szczególnie kiedy mówimy o Ukrainie i rosyjskiej agresji - powiedział premier.

Tusk przypomniał, że jako szef Rady Europejskiej miał reputację osoby z "obsesją Rosji". - Wolałbym nie mieć racji, ale ją miałem. Moją rolą dzisiaj jest wzmocnienie europejskiej determinacji - myślę o Europie jako takiej, ale mówię też o niektórych państwach członkowskich, które trzeba przekonać, że skuteczne wsparcie Ukrainy jest czymś, co jest rzeczą najważniejszą - powiedział premier odpowiadając na pytanie zagranicznych dziennikarzy.

Przyznał, że nie jest w stanie pogodzić się z apatią, czy zmęczeniem tematem Ukrainy. - Jest to dla mnie coś nie do przyjęcia, bo mówimy nie tylko o Ukrainie, o wojnie, o rosyjskiej agresji, mówimy o naszej przyszłości - podkreślił Tusk. - Jestem przekonany - nie tylko dlatego, że jestem Polakiem, bo dla nas jest to coś kluczowego - że jest to tak samo ważne dla całej społeczności - dodał.

Wiele punktów spornych

Przed przylotem Tuska do Brukseli korespondent TVN24 Maciej Sokołowski relacjonował, że w (tutejszych - przyp. red.) komentarzach pojawia się zawsze jedno słowo "powrót" Donalda Tuska do Rady Europejskiej, powrót Polski do grona państw demokratycznych, powrót Polski do demokracji.

Sokołowski mówił również, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen już wcześniej cieszyła się, że Tusk na szczycie UE się pojawi, ponieważ szczyt ten "ma być wyjątkowo trudny".

- Jest wiele punktów spornych, podziałów między państwami Unii Europejskiej i przyda się ktoś z ogromnym doświadczeniem, ktoś, kto zna liderów, i ktoś, kto zasłynął z umiejętności dogadania się - mówił Sokołowski.

Komunikat CIR

Wcześniej w środę Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że premier Donald Tusk w trakcie szczytu UE-Bałkany Zachodnie spotka się z delegacjami Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Kosowa i Serbii.

"Spotkanie ma miejsce w przeddzień posiedzenia Rady Europejskiej, która ma przyjąć konkluzje odnoszące się do rozszerzenia Unii Europejskiej. Omówione zostaną postępy w zakresie reform dokonywanych przez państwa Bałkanów Zachodnich oraz cyberbezpieczeństwo i zwalczanie rosyjskiej dezinformacji. Ponadto liderzy poruszą kwestie integracji gospodarczej, zielonej agendy dla regionu i zarządzania migracją" - wskazało CIR.

Główne tematy w czasie szczytu

Głównymi tematami w czasie unijnego szczytu będą sprawy bezpieczeństwa, w tym m.in. dalsze wsparcie dla Ukrainy, bieżąca sytuacja na Bliskim Wschodzie, a także migracje.

"Na posiedzeniu Rady Europejskiej liderzy omówią również wzmacnianie unijnego bezpieczeństwa oraz zdolności obronnych Unii Europejskiej i jej krajów. Dotyczy to w szczególności zwiększenia inwestycji w sektorze zbrojeniowym" - wskazano.

Zaznaczono, że Polska podkreśla znaczenie współpracy z NATO i utrzymania więzi transatlantyckiej dla bezpieczeństwa wspólnoty. "Ważne jest ponadto, aby Unia Europejska podejmowała dalsze kroki w kierunku wzmocnienia swoich granic zewnętrznych i walki z nielegalną imigracją" - dodano w komunikacie.

Dokonanie przeglądu działań

Unijni przywódcy podczas Rady Europejskiej mają dokonać przeglądu działań na rzecz kontynuacji wsparcia dla Ukrainy. "Polska i Europa wspierają Ukrainę w wymiarze finansowym, gospodarczym, humanitarnym, militarnym i dyplomatycznym. Dalsze decyzje w tym zakresie pozwolą na zapewnienie przez Unię Europejską trwałego wsparcia dla bezpieczeństwa, odbudowy, a także reform przedakcesyjnych w Ukrainie" - zaznaczył CIR.

Jednym z kluczowych tematów ma być także rozszerzenie Unii Europejskiej. Przywódcy mają przeprowadzić dyskusję w oparciu o dotychczasowe prace w Radzie Unii Europejskiej.

"Polska popiera rozszerzenie i otwarcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią oraz nadania Gruzji statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej" - wskazał CIR.

Autor:tas/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl