Tusk, Zełenski, Macron, Merz i Starmer na linii z Trumpem

Zełenski: z szacunku do prezydentów Erdogana i Trumpa wysyłam ukraińską delegację do Stambułu

W stolicy Albanii premier Donald Tusk, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i kilku innych europejskich przywódców połączyło się telefonicznie z Donaldem Trumpem. Rozmowa z prezydentem USA dotyczyła rozmów pokojowych z Rosją. W Tiranie trwa szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Kluczowe fakty: W Turcji zakończyły się rozmowy trójstronne w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Zełenski przyleciał do Turcji, ale finalnie nie wziął udziału w rozmowach. Zwrócił uwagę na niski szczebel przedstawicieli Rosji.

Prezydent Ukrainy podkreślił w Tiranie, że celem Ukrainy jest "pełne, bezwarunkowe i uczciwe zawieszenie broni".

Do rozmowy Tuska, Zełenskiego, a także kanclerza Niemiec Friedricha Merza, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera doszło w piątek po południu. Poinformowało o tym biuro Zełenskiego.

Starmer przekazał z kolei, że rozmowa z Trumpem dotyczyła rozmów pokojowych w Ukrainie i Rosji.

Wcześniej Wołodymyr Zełenski mówił o rozmowach w Turcji, gdzie przez moment był, licząc na spotkanie z Władimirem Putinem.

- Byłem gotowy na spotkanie twarzą w twarz z Putinem i podjęcie prób rozwiązania kluczowych kwestii, czy to Ankarze, czy w Stambule - powiedział Wołodymyr Zełenski w piątek podczas sesji plenarnej szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC) w Tiranie.

Zełenski: presja musi rosnąć

Komentując trwające w Stambule rozmowy ukraińsko-rosyjskie, stwierdził, że "żadna z osób reprezentujących tam Moskwę nie podejmuje w Rosji decyzji". - Rosja robi wszystko, żeby wysiłki podejmowane w Stambule nie przyniosły efektów. To nie my, jak twierdzi Kreml, sabotujemy negocjacje. Jeśli to, co robi Rosja, okaże się jedynie zagraniem teatralnym, świat będzie musiał odpowiedzieć, uderzając w sektor energetyczny i bankowy Rosji. Presja musi rosnąć - mówił prezydent Ukrainy.

- Naszym celem jest pełne, bezwarunkowe i uczciwie zawieszenie broni. Musimy dać dyplomacji realną szansę. Jeśli Kreml się na to nie zgodzi, będzie to jasny sygnał, że Putin nadal ignoruje dyplomację - ocenił Zełenski.

Zaznaczył jednocześnie, że konieczne jest ustanowienie "pewnego stopnia zaufania", które można by osiągnąć poprzez uwolnienie jeńców wojennych i przetrzymywanych przez Rosję cywili oraz dzieci, które porwano z terytorium Ukrainy.

Rozmowy w Stambule mogły być przełomem

W piątek w Stambule odbyły się rozmowy delegacji USA, Ukrainy i Turcji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. To jedno z dwóch trójstronnych spotkań. Obecnie trwają rozmowy z udziałem delegacji Ukrainy, Rosji i Turcji.

Stambulskie negocjacje pierwotnie przedstawiano jako potencjalnie przełomowe dla zakończenia wojny w Ukrainie. Okazało się jednak, że - w przeciwieństwie do prezydenta Ukrainy Zełenskiego, który zjawił się w Turcji - w rozmowach nie weźmie udziału rosyjski przywódca Putin ani prezydent USA Donald Trump.

EPC została powołana w maju 2022 r. jako międzyrządowa platforma ułatwiająca koordynację inicjatyw politycznych i gospodarczych państw europejskich. Powstała w odpowiedzi na rosyjską pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Francji Emmanuel Macron w przemówieniu w Parlamencie Europejskim wyszedł wówczas z inicjatywą utworzenia "nowej europejskiej organizacji, dającej demokratycznym narodom Europy przestrzeń do współdziałania w dziedzinach bezpieczeństwa oraz współpracy gospodarczej, w tym energetycznej, inwestycyjnej czy infrastrukturalnej".

