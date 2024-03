Premier Donald Tusk po raz kolejny zwrócił się do spikera Izby Reprezentantów w Kongresie USA Mike'a Johnsona. Pisząc o ataku Rosjan na Odessę, w którym zginęło wielu ludzi, zapytał, ilu jeszcze argumentów potrzebuje, by podjąć decyzję w sprawie pomocy dla Ukrainy walczącej z reżimem Władimira Putina.

Tusk opublikował w platformie X wpis w sobotę wczesnym popołudniem. Oznaczył w nim lidera republikanów w Izbie, pisząc "Proszę spojrzeć na Odessę spikerze Johnson!".

Wcześniej polski premier już w czasie wizyty w USA w ostatnich dniach ostrzegł amerykańskiego polityka, mówiąc, że stawką jego decyzji o pakiecie pomocowym dla Ukrainy jest życie tysięcy ludzi.

Tusk powiedział wówczas, że brak decyzji o odblokowaniu pomocy dla Ukrainy jest bardzo ważny dla całego zachodniego świata i dodał, że "trzeba skończyć spekulacje, czy Stany Zjednoczone nadal będą zaangażowane w pomaganie Ukrainie".

- To nie jest jakaś polityczna utarczka, która ma znaczenie tylko tu, w Ameryce - mówił premier. - Brak pozytywnej decyzji pana Johnsona naprawdę będzie kosztować życie tysięcy ludzi: dzieci, kobiet. On musi być świadomy swojej osobistej odpowiedzialności - dodał. Jak skomentował ten element wizyty dziennik "New York Post", "tak mocne przesłanie ze strony zagranicznego przywódcy do kongresmena USA jest niecodzienne".

Zagraniczne media komentują wizytę Tuska i Dudy w Waszyngtonie Angelika Maj/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Pakiet pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu

Opiewający na 95 mld dolarów pakiet wydatków na pomoc Ukrainie, Izraelowi i państwom Indo-Pacyfiku został przegłosowany w lutym przez Senat przy poparciu 70 ze 100 senatorów, lecz nie został podjęty w Izbie przez spikera Johnsona, mimo że niemal na pewno otrzymałby poparcie większości. Johnson uzasadniał to dotąd różnymi powodami, najpierw domagając się jasnej strategii od Białego Domu, potem twierdząc, że Ameryka musi najpierw zająć się bezpieczeństwem własnych granic, a ostatnio zapowiadając, że zajmie się tym po uchwaleniu budżetu, co ma nastąpić do 22 marca.

We wtorek do poddania pakietu pod głosowanie przekonywał go podczas spotkania na Kapitolu prezydent Andrzej Duda. Nie ujawnił jednak, jaką odpowiedź usłyszał od lidera Republikanów w Izbie.

Donald Tusk na konferencji po rozmowach w Białym Domu. Cała wypowiedź TVN24

Autorka/Autor:adso

Źródło: tvn24.pl, PAP