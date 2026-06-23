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Świat

Donald Trump skrytykował Europę i grozi: być może to zrobimy

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Donald Trump
Donald Trump wywołał śmiech podczas szczytu G7
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL
Donald Trump po raz kolejny skrytykował europejskich sojuszników za brak pomocy w trakcie wojny z Iranem. Zasugerował też, że USA mogłyby zareagować w przyszłości w podobny sposób. - Wydajemy tyle pieniędzy, setki miliardów dolarów, żeby chronić ich przede wszystkim przed Rosją - mówił dziennikarzom w Gabinecie Owalnym. Prezydent USA odniósł się też do trwających negocjacji z Teheranem i otwarcia cieśniny Ormuz.

Donald Trump ponownie skrytykował w poniedziałek kraje europejskie za to, że nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Jednocześnie ponownie zapewnił, że Amerykanie wcale takiej pomocy nie potrzebowali, lecz zwrócił się o wsparcie do Europejczyków, by sprawdzić ich reakcje. - I nie było ich przy nas - podsumował.

Według relacji Trumpa, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer miał powiedzieć, że udzieli wsparcia USA dopiero po amerykańskim zwycięstwie. - Włochy też były bardzo złe i inne kraje, Niemcy, były bardzo złe - wymieniał.

Trump o sojusznikach: to głupie, by tak mówić

Trump przekonywał w Gabinecie Owalnym, że Stany Zjednoczone są "wspaniałym członkiem" NATO. - Pod wieloma względami, po prostu dominującym członkiem. Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, żeby chronić Europę - mówił dziennikarzom.

- Wydaliśmy te wszystkie pieniądze, prawdopodobnie 600 miliardów rocznie (...). To są szalone kwoty, które wydajemy na NATO, a oni nie byli przy nas - skarżył się prezydent USA. - Więc mówię do Pete’a (Hegsetha, szefa Pentagonu) i do wszystkich innych: jeśli wydajemy tyle pieniędzy, setki miliardów dolarów, żeby chronić ich przede wszystkim przed Rosją, (...) wydajemy tyle pieniędzy, a kiedy chcemy jakiejś małej pomocy w drobnych sprawach (...), mówią, że nie, że raczej nie pomogą - dodał.

- To głupie, by tak mówić. Bo my też możemy im tak powiedzieć, jeśli chcemy, i być może to zrobimy - oświadczył Trump.

W ten sposób odpowiedział na pytanie dziennikarki o planowane na środę spotkanie prezydenta USA z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Białym Domu oraz o zapowiedziany przez Hegsetha przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Szef Pentagonu poinformował, że ma on potrwać do sześciu miesięcy.

Trump o negocjacjach z Iranem

Prezydent USA odniósł się w poniedziałek także do porozumienia z Iranem. - Mamy dwie rzeczy: mamy otwartą cieśninę i mamy kraj, który nigdy nie będzie miał broni nuklearnej - oznajmił Trump, mówiąc o trwających negocjacjach z Teheranem.

Prezydent USA powiedział, że środki odmrożone na rzecz Iranu "zostaną przeznaczone na zakup żywności". Zapytany przez media, czy ma pewność, że Iran nie użyje odmrożonych pieniędzy do odbudowy swojego wojska, odpowiedział: - Zobaczymy, ale powinni użyć tych pieniędzy na jedzenie dla swoich obywateli, bo teraz ludzie są bardzo głodni.

Podobne deklaracje złożył też wiceprezydent USA J.D. Vance.

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Trump: jeśli Iran będzie się źle zachowywał, zrobię to, co będę musiał

Prezydent Stanów Zjednoczonych został też zapytany, czy potencjalne przyszłe amerykańskie uderzenia na Iran mogłyby poskutkować katastrofą gospodarczą. Odparł, że "broń nuklearna jest ważniejsza niż recesja".

- Recesja jest bardzo zła. Broń nuklearna spowodowałaby recesję znacznie szybciej - powiedział Trump. - Sposób, w jaki to robimy, to coś przeciwnego do recesji - dodał, odnosząc się do porozumienia, które pozwala na przepływ ropy przez cieśninę Ormuz. - Radzimy sobie bardzo dobrze, wyniki są niesamowite - przekonywał. - Jeśli Iran nie dotrzyma porozumienia albo będzie się źle zachowywał, zrobię to, co będę musiał zrobić - zastrzegł prezydent.

Minister energii USA Chris Wright przekazał, że ropa i gaz ziemny przepływają przez Ormuz "na poziomie sprzed kryzysu". Trump zadeklarował, że cieśnina jest "całkowicie otwarta".

Rzeczywiście wygląda na to, że cieśnina jest otwarta dla żeglugi, ale ruch jest znacznie poniżej poziomu sprzed wojny - zauważył dziennik "New York Times". Przed wojną z Iranem przez ten szlak przepływało ponad 100 statków dziennie. Stacja CNN podała, powołując się na dane MarineTraffic, że w ciągu ostatnich 24 godzin przez Ormuz przepłynęło ponad 20 statków handlowych.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpIranUSAEuropaNATO
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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