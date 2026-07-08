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Świat

Premier Danii skomentowała roszczenia Donalda Trumpa. "Nasze stanowisko jest tak samo jasne"

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Donald Trump
Premier Danii o roszczeniach USA wobec Grenlandii: nasze stanowisko jest tak samo jasne
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL
Jesteśmy gotowi bronić każdego cala terytorium NATO, w tym naszego własnego - oświadczyła premier Danii Mette Frederiksen, pytana, czy jej kraj będzie bronił Grenlandii w przypadku ataku. W Ankarze przed szczytem NATO Donald Trump po raz kolejny mówił o dążeniach Stanów Zjednoczonych do przejęcia wyspy.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał w Ankarze, że kwestia Grenlandii zaszkodziła jego relacjom z NATO. Mimo to nie rezygnuje ze swoich roszczeń wobec wyspy.

- Słyszałam wczoraj prezydenta Stanów Zjednoczonych i sądzę, że stanowisko USA w tej sprawie jest niestety bardzo jasne. I nasze stanowisko jest tak samo jasne, jak zawsze. Grenlandia oczywiście nie jest na sprzedaż. Mamy nadzieję, że wszyscy, w tym wszyscy sojusznicy, będą szanować prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia - powiedziała dziennikarzom premier Danii Mette Frederiksen.

Grenlandia jest autonomicznym terytorium zależnym od Danii.

Dania jest "gotowa bronić" Grenlandii

Szefowa duńskiego rządu była pytana, czy Dania jest gotowa do zbrojnej obrony Grenlandii, gdyby została zaatakowana. - Jesteśmy gotowi bronić każdego cala terytorium NATO, w tym naszego własnego - odparła.

Trump już w ubiegłym roku sugerował, że nie może wykluczyć działań militarnych lub ekonomicznych jako środków przy usiłowaniu przejęcia kontroli nad Grenlandią.

- Jednym z powodów, dla których wiele, wiele lat temu stworzyliśmy NATO, jest to, że jeśli coś stanie się jednemu z nas, wszyscy powinni stanąć w obronie pozostałych. Chodzi mi o to, że artykuł 5 jest naszym zabezpieczeniem. Dotyczy to obecnie flanki wschodniej w obliczu wojny hybrydowej ze strony Rosji. Dotyczyło to Stanów Zjednoczonych, gdy zostały zaatakowane 11 września (2001 roku), i to samo dotyczy Grenlandii, jeśli cokolwiek wydarzy się w naszym kierunku - mówiła premier Danii.

Frederiksen oceniła, iż nie uważa, by Stany Zjednoczone nie poczuwały się do zobowiązań w ramach art. 5 traktatu waszyngtońskiego. Wspomniany zapis jest traktowany jako fundament Sojuszu i stanowi o tym, że zbrojny atak na jednego członka jest traktowany jako atak na całe NATO.

- Nie słyszałam, żeby (USA) nie były zaangażowane w realizację artykułu 5. Z duńskiej i europejskiej perspektywy nie byłabym w stanie zapewnić bezpieczeństwa moim obywatelom bez NATO. Myślę, że to samo dotyczy Stanów Zjednoczonych. To właśnie dzięki NATO nasi obywatele po obu stronach Atlantyku mogą czuć się bezpiecznie. I tak samo będzie w przyszłości - przekonywała premier Danii.

Pytania o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Sojusz pojawiają się w związku z krytyką Trumpa wobec Europy i zapowiadanym przez Pentagon "przeglądem wojsk amerykańskich" na Starym Kontynencie.

Co Trump powiedział o Grenlandii?

Donald Trump wysuwa roszczenia wobec przejęcia Grenlandii od początku swojej drugiej kadencji w styczniu 2025 roku. Twierdzi, że wyspa jest kluczowa dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Amerykański prezydent regularnie przypomina o swoich żądaniach w mediach społecznościowych i przy okazji wystąpień na arenie międzynarodowej. Po raz kolejny zrobił to we wtorek na początku spotkania z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem przed szczytem NATO w Ankarze.

- Dania nie wydaje żadnych pieniędzy, a to ważna część (świata) dla Stanów Zjednoczonych. Jest otoczona przez chińskie statki i rosyjskie statki i nie pozwolimy, by to się stało. Grenlandia (...) powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię - powiedział Trump.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
GrenlandiaUSADonald TrumpDaniaNATO
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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