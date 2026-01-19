Trump o tym, czego Dania "nie była w stanie zrobić". "Teraz nadszedł czas"

Po co Trumpowi Grenlandia? "Powodów jest kilka" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"NATO od 20 lat powtarza Danii, że 'musicie oddalić rosyjskie zagrożenie od Grenlandii'. Niestety, Dania nie była w stanie nic z tym zrobić. Teraz nadszedł czas i to się stanie!!!" - napisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w poniedziałek nad ranem (czasu polskiego), na swojej platformie Truth Social.

Amerykańska administracja konieczność przejęcia autonomicznego terytorium Danii uzasadnia "rosnącą obecnością Chin i Rosji" w tym rejonie i w związku z tym Grenlandia ma mieć kluczowe znaczenie dla interesów bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Groźby Trumpa i odpowiedź z Europy

Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie powtarzał, że zależy mu na przejęciu Grenlandii na własność. W sobotę zapowiedział, że nałoży 10-procentowe cła na osiem państw europejskich - Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię - za to, że te wysłały na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy. Mają oni wziąć udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach "Arctic Endurance".

Jak zapowiedział Trump, cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 procent i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

Europejscy przywódcy potępili w niedzielę te groźby. Zapewnili, że "całkowicie solidaryzują się z Danią i narodem Grenlandii". "Jesteśmy gotowi do podjęcia dialogu opartego na zasadach suwerenności i integralności terytorialnej, które stanowczo popieramy" - głosi oświadczenie.

Kraje europejskie oceniły, że "groźby dotyczące ceł podważają relacje transatlantyckie i stwarzają ryzyko niebezpiecznej równi pochyłej".

Premier Danii Mette Frederiksen napisała w oświadczeniu, że cieszy ją spójne stanowisko reszty kontynentu. "Europa nie da się szantażować" - oznajmiła.

OGLĄDAJ: Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego"