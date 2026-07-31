Świat Co z licencją na produkcję Patriotów dla Ukrainy? Trump: nie jestem pewny Oprac. Kuba Koprzywa |

Zełenski o rakietach do systemów Patriot Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

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"To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję" - przekazał Trump w rozmowie telefonicznej z brytyjską gazetą. Oświadczył, że "nie jest pewny", czy pozwoli Ukrainie na produkcję tych pocisków. - Analizujemy to - dodał.

Donald Trump zmieni zdanie w sprawie licencji dla Ukrainy? Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

"Mówiąc bardzo prosto, chcemy zakończenia wojny na Ukrainie z Rosją" - oznajmił Trump w rozmowie z "FT". "Nie zabiegam o pociski rakietowe. Zabiegamy o pokój" - dodał.

Donald Trump zapowiadał, że Ukraina dostanie licencję na produkcję rakiet do Patriotów

8 lipca podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent USA zapowiedział w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie. Zełenski powiedział serwisowi Axios, że także podczas wtorkowego spotkania Trump miał zgodzić się na wydanie licencji na produkcję rakiet Patriot.

Zełenski miał też już spotkać się z producentami rakiet do Patriotów. "Odbyłem spotkanie z przedstawicielami producenta. Mam nadzieję, że będziemy prowadzić wspólną produkcję. To bardzo ważne" - cytuje jego słowa "FT".

Wysłannicy Donalda Trumpa pojawią się w Ukrainie

Prezydent zapowiedział też w czwartkowej rozmowie z brytyjskim dziennikiem, że w nadchodzących dniach jego wysłannicy Jared Kushner i Steve Witkoff odwiedzą po raz pierwszy Ukrainę. "FT" napisał wcześniej, że wizyta ma służyć ożywieniu działań dyplomatycznych, zmierzających do zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie.

Wcześniej w czwartek Radio Wolna Europa podało, że wizyta w Kijowie wysłanników prezydenta ma odbyć się w drugiej połowie sierpnia. Według tych doniesień Witkoff i Kushner mieliby wziąć udział w wydarzeniach z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy, która przypada 24 sierpnia.