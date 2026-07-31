Co z licencją na produkcję Patriotów dla Ukrainy? Trump: nie jestem pewny
"To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję" - przekazał Trump w rozmowie telefonicznej z brytyjską gazetą. Oświadczył, że "nie jest pewny", czy pozwoli Ukrainie na produkcję tych pocisków. - Analizujemy to - dodał.
"Mówiąc bardzo prosto, chcemy zakończenia wojny na Ukrainie z Rosją" - oznajmił Trump w rozmowie z "FT". "Nie zabiegam o pociski rakietowe. Zabiegamy o pokój" - dodał.
Donald Trump zapowiadał, że Ukraina dostanie licencję na produkcję rakiet do Patriotów
8 lipca podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent USA zapowiedział w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie. Zełenski powiedział serwisowi Axios, że także podczas wtorkowego spotkania Trump miał zgodzić się na wydanie licencji na produkcję rakiet Patriot.
Zełenski miał też już spotkać się z producentami rakiet do Patriotów. "Odbyłem spotkanie z przedstawicielami producenta. Mam nadzieję, że będziemy prowadzić wspólną produkcję. To bardzo ważne" - cytuje jego słowa "FT".
Wysłannicy Donalda Trumpa pojawią się w Ukrainie
Prezydent zapowiedział też w czwartkowej rozmowie z brytyjskim dziennikiem, że w nadchodzących dniach jego wysłannicy Jared Kushner i Steve Witkoff odwiedzą po raz pierwszy Ukrainę. "FT" napisał wcześniej, że wizyta ma służyć ożywieniu działań dyplomatycznych, zmierzających do zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie.
Wcześniej w czwartek Radio Wolna Europa podało, że wizyta w Kijowie wysłanników prezydenta ma odbyć się w drugiej połowie sierpnia. Według tych doniesień Witkoff i Kushner mieliby wziąć udział w wydarzeniach z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy, która przypada 24 sierpnia.