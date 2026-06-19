Świat Trump zawiązał medal na szyi żołnierza. "Teraz nie spadnie!" Mikołaj Stępień |

Donald Trump wręcza Medal Honoru weteranowi wojennemu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: EPA/JIM LO SCALZO

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W czwartek w Białym Domu odbyła się ceremonia przyznania Medalu Honoru przez prezydenta USA. Odznaczenie to przyznano weteranom wojny w Wietnamie podporucznikowi Jamesowi Capersowi Jr. i pośmiertnie kapitanowi Johnowi W. Ripleyowi.

Odznaczony został także podporucznik Nicholas Dockery za "czyny wykazujące męstwo i nieustraszoność wykraczające poza zakres obowiązków służbowych" podczas akcji w trakcie wojny w Afganistanie w 2012 roku.

Donald Trump próbuje przypiąć Medal Honoru na szyi weterana wojennego Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Trump zawiązał Medal Honoru na szyi żołnierza

Podczas dekoracji ostatniego z wojskowych prezydent USA miał jednak problem z przypięciem odznaczenia emerytowanemu żołnierzowi - nie mógł bowiem spiąć ze sobą dwóch końców wstęgi. Po kilku chwilach zmagań z nią Trump postanowił zaimprowizować i rozwiązać problem w niekonwencjonalny sposób - zawiązał wstęgę na szyi podporucznika.

Podporucznik Nicholas Dockery z Medalem Honoru zawiązanym przez Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

- Teraz nie spadnie! - oznajmił Trump. Zgromadzona w Białym Domu publiczność, podobnie jak sam odznaczony, zareagowała na to śmiechem, a następnie brawami.

Donald Trump zawiązał Medal Honoru na szyi weterana wojennego Źródło zdjęcia: EPA/JIM LO SCALZO

Czym jest Medal Honoru?

Medal Honoru jest najwyższym odznaczeniem sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA nadaje go w imieniu Kongresu żołnierzom, którzy wyróżnili się wyjątkowymi aktami odwagi i męstwa z narażeniem życia.

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