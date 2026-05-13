Trump zawarł porozumienie z Putinem? Odpowiedział jednym słowem
Przedstawiciele Kremla wielokrotnie twierdzili, że podczas ubiegłorocznego szczytu w Anchorage na Alasce strona amerykańska zgodziła się, by Rosja zajęła resztę nieokupowanego Donbasu i wywrze na Ukrainie presję, by to zaakceptować.
Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow mówił o tym porozumieniu jako o "duchu Anchorage", choć przedstawiciele administracji Donalda Trumpa nie potwierdzali tych informacji.
Trump: bliski koniec wojny w Ukrainie
We wtorek Trump - na konferencji przed wylotem do Pekinu - zapowiedział, że zamierza rozmawiać na temat Ukrainy podczas spotkania z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, twierdząc, że koniec wojny jest bliski.
- Zrobię wszystko, co konieczne, by zakończyć tę wojnę (...) wierzcie lub nie, ale myślę, że ostatecznie zakończymy wojnę między Rosją i Ukrainą - zaznaczył Trump.
Pytany przez dziennikarzy, czy zawarł porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie zajęcia przez Rosję całego Donbasu, odpowiedział jednym słowem: nie.