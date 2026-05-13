Świat Trump zawarł porozumienie z Putinem? Odpowiedział jednym słowem

Trump zaprzeczył, że zawarł umowę z Putinem w sprawie Donbasu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: WILL OLIVER/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przedstawiciele Kremla wielokrotnie twierdzili, że podczas ubiegłorocznego szczytu w Anchorage na Alasce strona amerykańska zgodziła się, by Rosja zajęła resztę nieokupowanego Donbasu i wywrze na Ukrainie presję, by to zaakceptować.

Prezydent USA Donald Trump przed wylotem do Pekinu Źródło zdjęcia: WILL OLIVER/PAP/EPA

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow mówił o tym porozumieniu jako o "duchu Anchorage", choć przedstawiciele administracji Donalda Trumpa nie potwierdzali tych informacji.

Trump: bliski koniec wojny w Ukrainie

We wtorek Trump - na konferencji przed wylotem do Pekinu - zapowiedział, że zamierza rozmawiać na temat Ukrainy podczas spotkania z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, twierdząc, że koniec wojny jest bliski.

- Zrobię wszystko, co konieczne, by zakończyć tę wojnę (...) wierzcie lub nie, ale myślę, że ostatecznie zakończymy wojnę między Rosją i Ukrainą - zaznaczył Trump.

Pytany przez dziennikarzy, czy zawarł porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie zajęcia przez Rosję całego Donbasu, odpowiedział jednym słowem: nie.

OGLĄDAJ: TVN24