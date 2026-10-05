Świat Donald Trump zapytany o stałą bazę w Polsce. Tak odpowiedział Filip Czerwiński |

Trump o bazie w Polsce: to może się wydarzyć Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL

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W poniedziałek dziennikarz TVN24 Michał Sznajder zapytał przed Białym Domem Donalda Trumpa, który zmierzał do śmigłowca, o utworzenie stałej bazy armii USA w Polsce. - Mogłoby się to zdarzyć - odpowiedział prezydent USA.

Trump podkreślił, że chce tego strona polska. - Oni tego chcą i ja lubię prezydenta. Wiecie, że go poparłem, a on wygrał z miażdżącą przewagą. Macie w Polsce świetnego prezydenta, więc tak, tak myślę - dodał.

Prezydent odpowiedział też, że rozważy możliwość utworzenia bazy na Litwie. - To moi przyjaciele. To wspaniali ludzie, więc z pewnością przyjrzymy się temu - powiedział Trump przed wylotem do Nebraski, pytany o taką możliwość.

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Stała baza wojskowa USA w Polsce

Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich w maju tego roku. 18 czerwca, po spotkaniu z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem, jego polski odpowiednik, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź Amerykanów.

Według ministra obrony, Stany Zjednoczone pozytywnie odniosły się do polskiej propozycji utworzenia stałej bazy, choć - jak zastrzegł wówczas Kosiniak-Kamysz - nie oznacza to jeszcze ostatecznej decyzji.

- Wszystko wskazuje na to, że decyzji nie podejmą do końca tak zwanego przeglądu strategicznego, czyli tego, co zarządził Pete Hegseth. Dzisiaj jest robiony raport z obecności Amerykanów w ogóle na terenie Europy - poinformowała w zeszłym tygodniu w "Faktach po Faktach" TVN24 wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu ds. wzmocnienia odporności państwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

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Wiceministra wskazała, że według jej informacji przegląd strategiczny ma trafić na biurko Pete'a Hegsetha 1 listopada, a na biurko Donalda Trumpa 1 grudnia. - I prawdopodobnie po tej dacie dopiero możemy się spodziewać tej ostatecznej decyzji. (...) Myślę, że na tę chwilę pierwszy moment [na ogłoszenie decyzji - red.] to grudzień. Tak usłyszeliśmy w Waszyngtonie - powiedziała.

Według Sobkowiak-Czarneckiej baza ma powstać w zachodniej Polsce i mieścić około 5 tysięcy żołnierzy.

17 września Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych o "znacznych postępach" w sprawie utworzenia stałej bazy w Polsce. We wtorek wiceszef Pentagonu Elbridge Colby poinformował, że trwają prace nad oceną możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. "Robimy to na poziomie dwustronnym, prowadząc rozmowy techniczne" - przekazał.