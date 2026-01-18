Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Orban otrzymał "zaszczytne zaproszenie" od Trumpa. "Nadszedł czas, by zamienić marzenia w rzeczywistość"

Donald Trump w Szarm el-Szejk w Egipcie, gdzie podpisano pokojowy plan dla Strefy Gazy
Trump: stanę na czele Rady Pokoju po zakończeniu wojny w Strefie Gazy
Źródło: Reuters/TVN24BiS
Przywódca Węgier Viktor Orban poinformował w niedzielę, że otrzymał od Donalda Trumpa zaproszenie do Rady Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy. List od prezydenta USA opublikował w mediach społecznościowych. I zaznaczył, że przyjął to "zaszczytne zaproszenie".

"Wraz z prezydentem Donaldem Trumpem nadchodzi pokój. Dotarł kolejny list" - poinformował we wpisie w mediach społecznościowych węgierski premier Viktor Orban, dodając, że "wysiłki Węgier na rzecz pokoju zostały docenione".

Orban przekazał, że prezydent USA zaprosił jego kraj do udziału w pracach Rady Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy, jako członka założyciela. "Oczywiście przyjęliśmy to zaszczytne zaproszenie" - oświadczył.

"Nadszedł czas zmienienia marzeń w rzeczywistość"

Do wpisu Orban załączył zdjęcie listu, jaki otrzymał z Waszyngtonu.

"Mam wielki zaszczyt zaprosić Pana, jako Premiera Węgier, do wzięcia udziału w historycznym i doniosłym przedsięwzięciu mającym na celu umocnienie pokoju na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie rozpoczęcie nowatorskiego podejścia do rozwiązywania globalnych konfliktów" - głosi pismo podpisane przez Donalda Trumpa.

Prezydent USA przypomina w nim, że 29 września 2025 roku ogłosił "Kompleksowy Plan Zakończenia Konfliktu w Strefie Gazy", czyli, jak dodaje, "niezwykłą 20-punktową mapę drogową, którą szybko poparli wszyscy światowi przywódcy, w tym głowy państw w świecie arabskim, Izraelu i Europie".

"Nadszedł czas, by zamienić marzenia w rzeczywistość" - pisze Trump, podkreślając, że "w sercu" wspomnianego planu znajduje się Rada Pokoju - "najbardziej imponująca i znacząca rada, jaka kiedykolwiek została powołana".

Donald Trump w Szarm el-Szejk w Egipcie, gdzie podpisano pokojowy plan dla Strefy Gazy
Donald Trump w Szarm el-Szejk w Egipcie, gdzie podpisano pokojowy plan dla Strefy Gazy
Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL

"Nasze wysiłki zgromadzą wyjątkową grupę narodów gotowych przyjąć na siebie szlachetną odpowiedzialność budowy TRWAŁEGO POKOJU. To zaszczyt zarezerwowany dla tych, którzy są gotowi prowadzić przykładem i mądrze inwestować w bezpieczną i dostatnią przyszłość dla kolejnych pokoleń. Zwołamy naszych wspaniałych i oddanych partnerów, z których większość to Wysoko Szanowani Światowi Przywódcy, w nieodległej przyszłości" - czytamy w dokumencie adresowanym do węgierskiego premiera.

"Jako Przewodniczący Rady, oficjalnie zapraszam Węgry do dołączenia jako Członek-Założyciel" - napisał prezydent USA. Dodał, że będzie to "wyjątkowa Rada". "Nigdy wcześniej nie powołano nic podobnego!" - przekonuje Trump.

"Z niecierpliwością oczekuję współpracy z Panem, przez długie lata, w dążeniu do osiągnięcia trwałego ŚWIATOWEGO POKOJU, DOBROBYTU I WSPANIAŁOŚCI DLA WSZYSTKICH!" - kończy swój list amerykański prezydent.

Stała na scenie w Paryżu, ludzie bili brawo. A ona czuła wstyd
Dowiedz się więcej:

Stała na scenie w Paryżu, ludzie bili brawo. A ona czuła wstyd

Rada Pokoju - kto otrzymał zaproszenie

Biały Dom ujawnił w piątek, że w skład Rady Pokoju, mającej zarządzać Strefą Gazy, wchodzą m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner i były brytyjski premier Tony Blair. Na czele Rady stoi sam Donald Trump. Agencja Bloomberg napisała w sobotę, że amerykańska administracja chce, by kraje wpłaciły co najmniej po 1 mld dolarów za stałe członkostwo w Radzie. Według projektu statutu Rady, do którego dotarł Bloomberg, prezydent Trump ma być jej przewodniczącym i ma decydować o tym, kto zostanie zaproszony do członkostwa w tym gremium.

Biały Dom ujawnił, kto będzie zarządzać Strefą Gazy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Biały Dom ujawnił, kto będzie zarządzać Strefą Gazy

Powołanie Rady zostało zapisane w przygotowanym przez Trumpa planie pokojowym, na który zgodził się zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas. W Strefie Gazy od 10 października 2025 roku trwa zawieszenie broni, a utworzenie Rady ma być elementem wdrażania drugiej fazy rozejmu.

Podobne listy otrzymali w sobotę i niedzielę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, prezydent Egiptu Abd el-Fatah as-Sisi oraz król Jordanii Abdullah II.

OGLĄDAJ: "Co drugi Palestyńczyk stracił kogoś z najbliżej rodziny". Jak powstrzymać rozlew krwi?
pc

"Co drugi Palestyńczyk stracił kogoś z najbliżej rodziny". Jak powstrzymać rozlew krwi?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/kg

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAWęgryViktor OrbanStrefa GazyIzraelBliski Wschód
Czytaj także:
imageTitle
Nagła interwencja na korcie. "Mówiła, że ​​jest w porządku, a tak nie było"
Najnowsze
Policja podczas protestów przeciwko ICE Minneapolis
Plan Pentagonu. 1500 żołnierzy w gotowości
Świat
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Palił się dom, ewakuowali kilkadziesiąt osób. Akcja strażaków w oku kamery
WARSZAWA
Ślady na śniegu (zdj. ilustracyjne)
Pijany spał w zaspie. Interweniowała policja
imageTitle
Polacy w akcji. Plan transmisji wtorkowych meczów Australian Open
Najnowsze
Białystok: w nocy znaleziono szczątki balonu z papierosami
"Wleciało kilkadziesiąt obiektów". Służby znajdują kolejne balony z Białorusi
Białystok
Śmigłowiec
Wypadek w Tatrach. Ośmiolatek spadł z kolejki linowej
METEO
imageTitle
Zawodnik wygwizdany po wygranej w Australian Open
EUROSPORT
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Przewrócił się, upadł i zmarł
Lublin
49 min
pc
Ty wydajesz 100 złotych na koncert, a ile zostaje w kieszeni muzyka?
Pogłos
Żwirownia we wsi Demlin, gmina Skarszewy na Pomorzu
"To ginie na naszych oczach i nic się nie dzieje. Można tak?"
Tomasz Słomczyński, Marek Osiecimski
Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
"Od dwóch dni nie widział swoich sąsiadów". W mieszkaniu znaleźli dwa ciała
WARSZAWA
Mieszkaniec Sarajewa przemieszcza się na zewnątrz w maseczce
Smog dusi stolicę. "Każdy, kto musi wyjść, odczuje skutki"
METEO
Sławomir Sadowski w 2021 roku
Zmarł były senator i wicewojewoda warmińsko-mazurski
Olsztyn
Śmiertelny wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił kobietę na pasach i uciekł. Nie powinien wsiąść za kierownicę
Rzeszów
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa tygodnie bez pociągów, później ruch po jednym torze. Prace na linii otwockiej
WARSZAWA
Helena Filek-Marszałek (zdjęcie z 2017 roku)
Nie żyje Helena Filek-Marszałek. "Służyła zawsze wsparciem, pomocą i dobrą radą"
Katowice
Służby bezpieczeństwa w Wenezueli
Polak wśród więźniów uwolnionych w Wenezueli. "Arbitralnie przetrzymywany"
Świat
"Pyszne jedzonko" w ośrodku dla cudzoziemców. Ale fejk niesmaczny
FAŁSZ"Pyszne jedzonko" w ośrodku dla cudzoziemców. Ale fejk niesmaczny
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Sztafeta na medal. Polacy wicemistrzami Europy
EUROSPORT
Protest przeciwko SCT przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie
Wandale, urzędnicy i niespodziewany wyrok sądu
Anna Winiarska
imageTitle
Bez fajerwerków, ale z punktami. Tym razem bez podium dla Polki
Najnowsze
Zakupy online
Ważny termin dla milionów podatników
BIZNES
Zbigniew Ziobro
"Wie, że dzisiaj w Polsce przed wymiarem sprawiedliwości nie ucieknie"
KAWA NA ŁAWĘ
imageTitle
Mył podłogi, wszedł na tenisowy szczyt. Korty opuszczał tramwajem
EUROSPORT
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Zablokowali drogę ekspresową, odpalili fajerwerki i race. Policja apeluje
Lawiny w austriackich Alpach zabiły osiem osób
Lawiny w alpejskich kurortach. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych
METEO
imageTitle
Krótka piłka Sabalenki. Liderka rankingu gra dalej
EUROSPORT
Policjanci zabezpieczyli woreczek z białą, zbryloną substancją
Uderzył w radiowóz, później w inne auto. Miał przy sobie narkotyki
Czy można zmrozić jezioro i po nim przejść?
Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"
KONKRET24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica