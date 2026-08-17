Świat Donald Trump: ćwiczenia z Koreą Południową wysyłają wrogi sygnał Kim Dzong Unowi Adrian Wróbel |

Donald Trump w drodze powrotnej do Waszyngtonu po weekendzie golfowym w New Jersey Źródło wideo: US NETWORK POOL Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA

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"Biorąc pod uwagę moje bardzo dobre relacje z Kim Dzong Unem z Korei Północnej, nie jestem zadowolony z faktu, że Stany Zjednoczone już dawno zgodziły się uczestniczyć we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

"Ćwiczenia te są nie tylko kosztowne, przy czym znaczna część tych kosztów jest pokrywana przez Stany Zjednoczone Ameryki (jak zwykle!), ale wysyłają sygnał, który jest całkowicie niewłaściwy i wrogi wobec kraju, który, odkąd Donald J. Trump jest prezydentem, nie stanowi zagrożenia i okazuje szacunek. Z tego względu, oraz biorąc pod uwagę fakt, że jest już za późno, aby je odwołać, poleciłem sekretarzowi wojny, Pete'owi Hegsethowi, znacząco ograniczyć wspólne ćwiczenia wojskowe!" - dodał.

Trump zwrócił uwagę, że pewien czas temu zapytał prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga, czy chciałby dołączyć do USA "w procesie denuklearyzacji Islamskiej Republiki Iranu", a południowokoreański przywódca odmówił.

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Krótki komentarz z Seulu

Ministerstwo obrony Korei Południowej zapewniło w poniedziałek, że doroczne manewry wojskowe "przebiegają normalnie".

Manewry "Ulchi Freedom Shield" , w których uczestniczy około 18 tysięcy żołnierzy z obu krajów, "jak na razie odbywają się zgodnie z założeniami" - zapewniło ministerstwo w opublikowanym komunikacie.

Relacje Donald Trump-Kim Dzong Un

Amerykański prezydent wielokrotnie pozytywnie wyrażał się o kontaktach z północnokoreańskim dyktatorem. W sierpniu ubiegłego roku Trump powiedział wprost, że "ma dobre relacje" z Kim Dzong Unem. - Wiele osób mogłoby powiedzieć, że to straszne. Nie, to jest dobre. Pewnego dnia się z nim spotkam. Nie mogę się doczekać naszego spotkania - powiedział

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Uznał też, że zna przywódcę Korei Północnej "lepiej od prawie wszystkich". - Nie powinienem mówić, że go bardzo lubię, bo zabiją mnie media szerzące fake newsy. Ale dogaduję się z nim bardzo dobrze - dodał.

W październiku ubiegłego roku, przed spotkaniem z chińskim przywódcą Xi Jimpingiem, przekazał, że o wizycie poinformowano też Pjongjang. Ponownie podkreślił on swoje dobre relacje z północnokoreańskim przywódcą. - Bardzo dobrze się z nim dogaduję - ocenił prezydent.

Ostatnie spotkanie Kim Dzong Una i Donalda Trumpa miało miejsce w 2019 roku w Hanoi.

Korea Północna wspiera Rosję

Dobre relacje z Kim Dzong Unem ma też Rosja. W 2024 roku Moskwa i Pjongjang podpisały traktat o wzajemnej obronie, w ramach którego północnokoreańskie wojska zostały wysłane do walk na froncie z Ukrainą.

Ukraińcy publikowali nagrania pokazujące takich żołnierzy na polu walki.

Według południowokoreańskiego Instytutu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (INSS) do walk wysłano już ponad 20 tysięcy żołnierzy, w tym kilka jednostek inżynieryjnych.

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Korea Północna dostarczyła też Rosji pociski artyleryjskie, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, samobieżne systemy artyleryjskie oraz pociski balistyczne.

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