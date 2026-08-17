Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Decyzja Donalda Trumpa w sprawie ćwiczeń wojskowych i ciepłe słowa o Korei Północnej. Jest reakcja Seulu

|
Donald Trump
Donald Trump w drodze powrotnej do Waszyngtonu po weekendzie golfowym w New Jersey
Źródło wideo: US NETWORK POOL
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że jego kraj zmniejszy zaangażowanie w ćwiczenia wojskowe organizowane wspólnie z Koreą Południową. W jego ocenie manewry "Ulchi Freedom Shield" wysyłają niewłaściwy sygnał władzom w Pjongjangu, "które nie stanowią zagrożenia i okazują szacunek". Seul skomentował słowa amerykańskiego przywódcy.

"Biorąc pod uwagę moje bardzo dobre relacje z Kim Dzong Unem z Korei Północnej, nie jestem zadowolony z faktu, że Stany Zjednoczone już dawno zgodziły się uczestniczyć we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

"Ćwiczenia te są nie tylko kosztowne, przy czym znaczna część tych kosztów jest pokrywana przez Stany Zjednoczone Ameryki (jak zwykle!), ale wysyłają sygnał, który jest całkowicie niewłaściwy i wrogi wobec kraju, który, odkąd Donald J. Trump jest prezydentem, nie stanowi zagrożenia i okazuje szacunek. Z tego względu, oraz biorąc pod uwagę fakt, że jest już za późno, aby je odwołać, poleciłem sekretarzowi wojny, Pete'owi Hegsethowi, znacząco ograniczyć wspólne ćwiczenia wojskowe!" - dodał.

Trump zwrócił uwagę, że pewien czas temu zapytał prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga, czy chciałby dołączyć do USA "w procesie denuklearyzacji Islamskiej Republiki Iranu", a południowokoreański przywódca odmówił.

Krótki komentarz z Seulu

Pałac prezydencki w Seulu zadeklarował w poniedziałek, że będzie kontynuował ścisłą współpracę wojskową z USA, i wyraził nadzieję, że dobre relacje prezydenta USA z Koreą Północną zaowocują "znaczącym dialogiem".

"Z uwagą śledzimy przesłanie prezydenta Trumpa, oczekując, że rozpoczną się rozmowy na rzecz postępu w zakresie pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim” - przekazała w oświadczeniu kancelaria prezydenta.

W komunikacie podkreślono, że w trakcie wspólnych szkoleń sojusznicy bezwzględnie utrzymają wspólną, "solidną postawę obronną". Seul zadeklarował też, że w rozmowach dyplomatycznych między Koreą Północną a USA chce odegrać rolę promotora dialogu.

Odnosząc się do internetowego wpisu Trumpa, jakoby prezydent Korei Płd. Li Dze Mjung zdecydowanie odrzucił prośbę o dołączenie do działań wojskowych przeciw Iranowi, Seul doprecyzował kontekst.

Korea Południowa wspiera rozmowy o zawieszeniu broni w wojnie na Bliskim Wschodzie oraz o przywróceniu swobody żeglugi w cieśninie Ormuz, jednak ewentualny wkład wojskowy wymaga uwzględnienia krajowego 'stanu gotowości bojowej” i prawnych procedur - podkreślono.

Wcześniej ministerstwo obrony Korei Południowej zapewniło w poniedziałek, że doroczne manewry wojskowe "przebiegają normalnie".

Manewry "Ulchi Freedom Shield", w których uczestniczy około 18 tysięcy żołnierzy z obu krajów, "jak na razie odbywają się zgodnie z założeniami" - zapewniło ministerstwo w opublikowanym komunikacie.

Relacje Donald Trump-Kim Dzong Un

Amerykański prezydent wielokrotnie pozytywnie wyrażał się o kontaktach z północnokoreańskim dyktatorem. W sierpniu ubiegłego roku Trump powiedział wprost, że "ma dobre relacje" z Kim Dzong Unem. - Wiele osób mogłoby powiedzieć, że to straszne. Nie, to jest dobre. Pewnego dnia się z nim spotkam. Nie mogę się doczekać naszego spotkania - powiedział.

Uznał też, że zna przywódcę Korei Północnej "lepiej od prawie wszystkich". - Nie powinienem mówić, że go bardzo lubię, bo zabiją mnie media szerzące fake newsy. Ale dogaduję się z nim bardzo dobrze - dodał.

W październiku ubiegłego roku, przed spotkaniem z chińskim przywódcą Xi Jimpingiem, przekazał, że o wizycie poinformowano też Pjongjang. Ponownie podkreślił swoje dobre relacje z północnokoreańskim przywódcą. - Bardzo dobrze się z nim dogaduję - ocenił prezydent.

Ostatnie spotkanie Kim Dzong Una i Donalda Trumpa miało miejsce w 2019 roku w Hanoi.

Korea Północna wspiera Rosję

Dobre relacje z Kim Dzong Unem ma też Rosja. W 2024 roku Moskwa i Pjongjang podpisały traktat o wzajemnej obronie, w ramach którego północnokoreańskie wojska zostały wysłane do walk na froncie z Ukrainą.

Ukraińcy publikowali nagrania pokazujące takich żołnierzy na polu walki.

Według południowokoreańskiego Instytutu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (INSS) do walk wysłano już ponad 20 tysięcy żołnierzy, w tym kilka jednostek inżynieryjnych.

Korea Północna dostarczyła też Rosji pociski artyleryjskie, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, samobieżne systemy artyleryjskie oraz pociski balistyczne.

OGLĄDAJ: Triumf Kim Dzong Una. "Chiny musiały się z tym pogodzić"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
Donald Tusk
Tusk cytowany przez amerykańską prasę. "To zrobiło bardzo duże wrażenie"
Rozmowy na szczycie
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
Półwysep KoreańskiKorea PołudniowaKorea PółnocnaDonald Trump
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Historyczny debiut w Hiszpanii. Młodszy nawet od Yamala
Najnowsze
Donald Tusk
Tusk: ceny byłyby niższe, gdyby nie prezydent
BIZNES
Polka odbiera od burmistrza Abbadia Lariana dyplom za uratowanie dwóch mężczyzn
Polska turystka uratowała dwóch tonących w słynnym jeziorze
Świat
Etna wciąż uprzykrza życie-0006
Kolejne ograniczenia na ważnym lotnisku
METEO
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_81574246
Raport o rynku pracy: w tych branżach przybywa wakatów
BIZNES
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Kierowca autokaru zatrzymany. Węgierska policja wszczęła postępowanie
Świat
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Kamienica z hełmem została zabytkiem
WARSZAWA
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Minuta ciszy w urzędzie
Rzeszów
Policja (zdj. ilustracyjne)
Zaatakował kobietę nożem. 31-latka jest w ciężkim stanie
Katowice
imageTitle
Vingegaard przedwcześnie kończy sezon
EUROSPORT
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Kontrola w firmie w "najbliższym możliwym terminie"
Rzeszów
Martwy ryś znaleziony w rzece
Ktoś zastrzelił rysia. Pierwsze ustalenia prokuratury
Szczecin
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Ceny paliw we wtorek. Tyle zapłacimy za tankowanie
BIZNES
imageTitle
Sabalenka stworzy parę marzeń na US Open. "Błagał mnie, żebym z nim zagrała"
EUROSPORT
Awaria wodociągowa na Żoliborzu
Podczas remontu ulicy uszkodzili hydrant. Mieszkańcy trzech bloków bez wody
WARSZAWA
Dwóch pasażerów przewoził w bagażniku
Osiem osób w aucie, dwie jechały w bagażniku
Katowice
Remont w rejonie Ronda Wiatraczna
Przebudowa jezdni i chodników. Zwężą Rondo Wiatraczna
WARSZAWA
Widok uszkodzonego budynku mieszkalnego po wybuchu bomby związanej z działalnością gangów (2 lutego 2024 r. Sundbyberg, Szwecja)
Zabójca do wynajęcia. Czasem ma 11 lat
Monika Winiarska
imageTitle
Hurkacz z dziką kartą. Przenosi się do Meksyku
EUROSPORT
shutterstock_2508205909
Ceny miedzi szybują. "Pęd do rekordu"
BIZNES
27-latka odpowie za oszustwa "na wypadek"
Odbierała pieniądze od oszukanych, grozi jej 15 lat więzienia
Wrocław
Po ulewach w Korei Południowej osuwisko zeszło na budynek mieszkalny
Lawina błotna zeszła na blok mieszkalny
METEO
Marcin Romanowski
Gdzie jest Romanowski? Szef klubu PiS: nie wiemy
Polska
Ciężarówka wjechała trzy zaparkowane pojazdy ciężarowe na trasie S7
Wjechał w zaparkowane ciężarówki. Trasa S7 zablokowana
Olsztyn
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Poszkodowani wrócą do Polski samolotem. Wiceszef MSZ o szczegółach
Świat
imageTitle
Kiks i krytyka Lewandowskiego. "Był mało zaangażowany w akcje"
EUROSPORT
imageTitle
Świątek musiała przyzwyczaić się do kortu. "Piłka zachowuje się nieco inaczej"
Najnowsze
Groźny przestępca ukrywający się od 17 lat poszukiwany ENA zatrzymany w Wielkiej Brytanii
Ukrywał się 17 lat, odpowie za napady z bronią
Lublin
Facebook Meta
Gigantyczny pozew przeciw Mecie. W grze ponad bilion dolarów
BIZNES
LPR
Roczny chłopiec wypadł z okna, śmigłowiec zabrał go do szpitala
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica