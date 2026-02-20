Donald Trump zapowiada ujawnienie informacji UFO. Po wypowiedzi Baracka Obamy

Relacje o UFO przed Kongresem. Pułkownik Matysiak o podobnej historii z Polski Źródło: TVN24

"W związku z ogromnym zainteresowaniem, polecę Sekretarzowi Wojny i innym właściwym departamentom i agencjom rozpoczęcie procesu identyfikacji i udostępniania dokumentów rządowych dotyczących życia pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) i niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO) oraz wszelkich innych informacji związanych z tymi niezwykle złożonymi, ale niezwykle interesującymi i ważnymi sprawami" - napisał na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump.

Obama o "szansach na istnienie życia pozaziemskiego"

Oświadczenie Trumpa nastąpiło po tym, jak były prezydent Barack Obama powiedział podczas wywiadu z prowadzącym podcast Brianem Tylerem Cohenem, że kosmici istnieją. - Są prawdziwi, ale ich nie widziałem i nie są przetrzymywani w Strefie 51 - stwierdził.

- Nie ma tam żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś ogromny spisek i ukryto go przed prezydentem Stanów Zjednoczonych - dodał Obama. Później wyjaśnił, że miał na myśli to, że "istnieją duże szanse na istnienie życia pozaziemskiego". Były prezydent dodał, że podczas swojej kadencji "nie widział żadnych dowodów" na istnienie kosmitów.

Strefa 51 to tajny ośrodek Sił Powietrznych w Nevadzie, w którym, jak spekulują teoretycy, znajdują się ciała kosmitów i rozbity statek kosmiczny. Archiwa CIA opublikowane w 2013 roku donoszą, że był to poligon doświadczalny dla tajnych samolotów szpiegowskich.

Trump: Obama nie powinien tego robić

Trump, zapytany przez reportera o czwartkowe wypowiedzi Obamy, powiedział, że Obama przekazał tajne informacje. - Nie powinien tego robić - dodał Trump.

Po przesłuchaniu w 2024 roku Pentagon poinformował, że otrzymał setki raportów na temat UAP i 21, które "wymagały dalszej analizy" ze względu na "anomalne cechy i/lub zachowania", ale "nie znalazł żadnych dowodów na aktywność pozaziemską".

