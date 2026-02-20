Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Donald Trump zapowiada ujawnienie informacji UFO. Po wypowiedzi Baracka Obamy

Donald Trump
Relacje o UFO przed Kongresem. Pułkownik Matysiak o podobnej historii z Polski
Źródło: TVN24
Donald Trump zapowiedział w czwartek, że poleci szefowi Pentagonu Pete'owi Hegsethowi i innym właściwym agencjom rozpoczęcie procesu identyfikowania i udostępniania dokumentów rządowych o UFO.

"W związku z ogromnym zainteresowaniem, polecę Sekretarzowi Wojny i innym właściwym departamentom i agencjom rozpoczęcie procesu identyfikacji i udostępniania dokumentów rządowych dotyczących życia pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) i niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO) oraz wszelkich innych informacji związanych z tymi niezwykle złożonymi, ale niezwykle interesującymi i ważnymi sprawami" - napisał na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump.

Obama o "szansach na istnienie życia pozaziemskiego"

Oświadczenie Trumpa nastąpiło po tym, jak były prezydent Barack Obama powiedział podczas wywiadu z prowadzącym podcast Brianem Tylerem Cohenem, że kosmici istnieją. - Są prawdziwi, ale ich nie widziałem i nie są przetrzymywani w Strefie 51 - stwierdził.

UFO, pozaziemska technologia i incydent w Roswell. Pentagon wyjaśnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

UFO, pozaziemska technologia i incydent w Roswell. Pentagon wyjaśnia

- Nie ma tam żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś ogromny spisek i ukryto go przed prezydentem Stanów Zjednoczonych - dodał Obama. Później wyjaśnił, że miał na myśli to, że "istnieją duże szanse na istnienie życia pozaziemskiego". Były prezydent dodał, że podczas swojej kadencji "nie widział żadnych dowodów" na istnienie kosmitów.

Strefa 51 to tajny ośrodek Sił Powietrznych w Nevadzie, w którym, jak spekulują teoretycy, znajdują się ciała kosmitów i rozbity statek kosmiczny. Archiwa CIA opublikowane w 2013 roku donoszą, że był to poligon doświadczalny dla tajnych samolotów szpiegowskich.

Trump: Obama nie powinien tego robić

Trump, zapytany przez reportera o czwartkowe wypowiedzi Obamy, powiedział, że Obama przekazał tajne informacje. - Nie powinien tego robić - dodał Trump.

Hillary Clinton o aktach Epsteina. Oskarża administrację Trumpa o "ciągłe tuszowanie" sprawy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hillary Clinton o aktach Epsteina. Oskarża administrację Trumpa o "ciągłe tuszowanie" sprawy

Po przesłuchaniu w 2024 roku Pentagon poinformował, że otrzymał setki raportów na temat UAP i 21, które "wymagały dalszej analizy" ze względu na "anomalne cechy i/lub zachowania", ale "nie znalazł żadnych dowodów na aktywność pozaziemską".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: Reuters, CBS News

Źródło zdjęcia głównego: ERIK S. LESSER/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpUFO
Czytaj także:
Józef Kubica, były dyrektor generalny Lasów Państwowych
Lasy sponsorem sportu z korzyścią dla polityków Ziobry
Robert Zieliński
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Decyzja ZUS i "niech sobie ubezpieczony radzi". "W grę wchodzą bardzo wysokie kwoty"
Joanna Rubin-Sobolewska
Były książę Andrzej został zatrzymany w związku ze sprawą Jeffreya Epsteina
Były książę zatrzymany, weto Nawrockiego, inauguracja Rady Pokoju
To warto wiedzieć
Zima, słonecznie
To będzie dzień z lekkim mrozem i sporą ilością słońca
METEO
imageTitle
Dyskoteka na lodowisku. To był wielki dzień Amerykanki
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowo bolesna zemsta Amerykanek w finale turnieju olimpijskiego
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Sposób autorytarny" w prezydenckim projekcie
Polska
imageTitle
Poważny upadek utytułowanej Kanadyjki
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Żurek o wecie: ciśnie się na usta takie sformułowanie
Polska
Zima, mróz
IMGW ostrzega przed kilkunastostopniowym mrozem
METEO
Argentyna, protesty przeciwko reformie prawa pracy
Strajk generalny i fala protestów. To reakcja na reformę
BIZNES
imageTitle
Świątek fanką sportów zimowych. Co ogląda na igrzyskach?
EUROSPORT
Andrzej Domański
Polska częścią "wielkiej szóstki"
BIZNES
Sławosz Uznański-Wiśniewski i minilaboratorium Space Volcanic Algae
Są wyniki. Niesamowite efekty polskiego eksperymentu w kosmosie
METEO
imageTitle
Wielkie zwycięstwo Industrii w dramatycznych okolicznościach
EUROSPORT
Kropka nad i - Adam Szłapka
Rzecznik rządu: prezydent sypie piach w tryby, ale my się nie zatrzymamy
Polska
Andrzej Mountbatten-Windsor
Były książę Andrzej opuścił komisariat policji
Świat
Kobieta została skazana.
Administracja skarbowa ostrzega. "Próbują wyłudzić dane"
BIZNES
Fakty po faktach - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Żenujące i niesmaczne". Pełczyńska-Nałęcz: nawet nie mam ochoty komentować
Polska
Na Kasprowym Wierchu była piękna pogoda
Służby zawiesiły poszukiwania zaginionego turysty. Powodem trudne warunki
METEO
Jagiellonia - Fiorentina
Fiorentina bezlitosna dla Jagiellonii
RELACJA
imageTitle
Kurakowa zaprezentowała się w finale. "Przedstawiła piękne widowisko"
EUROSPORT
imageTitle
Zobacz, o której w piątek Polacy startują na igrzyskach
EUROSPORT
Ksiądz usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Niespłacone pożyczki i milionowe straty parafii. Były proboszcz z zarzutami
WARSZAWA
Marcin Przydacz
Kulisy posiedzenia Rady Pokoju. Przydacz o spotkaniach "na marginesie"
Świat
Zapadł wyrok ws. naruszenia nietykalności cielesnej aktywistów
Zaatakowali aktywistów na granicy. Zostali skazani
Szczecin
Nowojorscy policjanci uratowali bielika amerykańskiego z kry na rzece
Uratowali symbol USA z kry na rzece
METEO
imageTitle
Człowiek w białym garniturze. Powierzono mu wyjątkowe zadanie
EUROSPORT
Akcja ratunkowa na Morzu Bałtyckim
Akcja ratunkowa na Bałtyku. Mężczyzna potrzebował pilnej pomocy medycznej
Trójmiasto
Jarosław Kaczyński
Kaczyński: podjąłem decyzję w sprawie kandydata na premiera
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica