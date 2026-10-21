USA będą nagradzać za zgłaszanie nadużyć finansowych. Donald Trump o szczegółach
Departament Skarbu ma przeznaczyć na ten program 25 milionów dolarów. Trump powiedział, że zgłaszający nadużycia mają otrzymywać 1-procentową prowizję za każdy udowodniony donos. - To ja będę arbitrem wszystkich tych decyzji - mówił w Gabinecie Owalnym, odnosząc się do tego, kto otrzyma wynagrodzenie w ramach programu. - Będę bardzo hojny, wierzcie mi. Nie zamierzamy na tym oszczędzać - zapowiedział.
Inaczej program (Fraud Whistleblower Incentive Program) opisał Departament Sprawiedliwości, stwierdzając, że za informacje prowadzące do postawienia zarzutów karnych przyznawane będą nagrody w wysokości od 10 do 30 tysięcy dolarów - zauważa Reuters. Jak dodano, departament ma przyznawać nagrody według własnego uznania.
Kto jest pierwszym nagrodzonym
Pierwszym beneficjentem, nagrodzonym we wtorek w Gabinecie Owalnym, został Nick Shirley. Wysocy rangą urzędnicy administracji Trumpa nagłośnili film 24-letniego prawicowego youtubera, w którym zarzucał on niektórym placówkom opieki nad dziećmi w Minnesocie oszustwa, traktując to jako podstawę planów ograniczenia części federalnego finansowania dla tego stanu - tłumaczy agencja Reuters.
Departament ds. Dzieci, Młodzieży i Rodzin stanu Minnesota zakwestionował niektóre z tych zarzutów. Jednak jedna z mieszkanek Minneapolis, której placówka opieki nad dziećmi została opisana przez Shirleya, przyznała się później do zarzutów oszustwa.
- Nigdy nie istniała dla nikogo zachęta do ujawniania oszustw - powiedział Shirley w Białym Domu. - Ujawniając oszustwa, pomagasz ocalić Amerykę - dodał.
Przedstawiciel Białego Domu poinformował media, że Shirley otrzyma 10 tysięcy dolarów.
Trump szuka cięć w programach socjalnych
Trump jednym z głównym punktów swojej drugiej kadencji uczynił zobowiązanie do wyeliminowania korupcji - przypomina Reuters. W tej kwestii amerykański prezydent skupia się na, jego zdaniem, nadużyciach w programach socjalnych, co ma stanowić również uzasadnienie do cięć w wydatkach na opiekę społeczną.
Prezydent USA podkreślił w Gabinecie Owalnym, że ze spisu korzystających z bonów żywnościowych wykreślono 160 tysięcy osób, które już zmarły oraz 275 tysięcy "nielegalnych" imigrantów z systemu ubezpieczeń społecznych.
Grupą ds. zwalczania oszustw amerykańskiej administracji kieruje wiceprezydent J. D. Vance. Według Trumpa zespół wykrył jak dotąd wyłudzenia o szacowanej wartości 260 miliardów dolarów.
Trump pytany o to, czy poprze kandydaturę Vance’a na prezydenta w następnych wyborach, zaznaczył, że jest "bardzo wcześnie" i że jeszcze z nim o tym w ogóle nie rozmawiał.