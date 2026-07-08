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Świat

Porozumienie pokojowe z Iranem pod znakiem zapytania. Donald Trump zapowiedział kolejny atak na irańskie siły

Kamila Grenczyn
Zespół autorów
Oprac. Kamila GrenczynOprac. Filip Czerwiński
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Donald Trump
Donald Trump o "końcu" porozumienia pokojowego z Iranem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FILIP SINGER / POOL
Uprzedzam, dziś wieczorem zaatakujemy ich mocno - ostrzegł Iran prezydent USA Donald Trump na szczycie NATO w Ankarze. Wcześniej ocenił, że rozmowy z Teheranem są "stratą czasu". - Myślę, że to koniec. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego - powiedział. Minionej nocy doszło do ponownych ataków z obu stron.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w środę na szczycie NATO w Ankarze, że prawdopodobnie jeszcze tego dnia wieczorem wojsko amerykańskie przeprowadzi kolejne ataki na Iran. - Uprzedzam, dziś wieczorem zaatakujemy ich mocno - powiedział przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wcześniej tego dnia na briefingu prasowym Donald Trump był pytany, czy wciąż obowiązuje wstępne porozumienie z Iranem. - Myślę, że to koniec. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego - odpowiedział. - To szumowiny. To chorzy ludzie. Kierują nimi chorzy ludzie - dodał.

Prezydent USA zapowiedział również, że będzie rozmawiał z amerykańskimi negocjatorami, jednak w jego ocenie rozmowa ze stroną irańską "to po prostu strata czasu". - Dogadaliśmy się. Wszyscy się zgodzili. Żadnej broni jądrowej. Wychodzą, rozmawiają z prasą i mówią, że nie rozmawialiśmy nawet o tym. Coś z nimi tam jest nie tak. Stuknięci - mówił.

 - To kłamcy, oszuści, chorzy ludzie. Swoich własnych mordowali, zabili 54 tysiące ludzi na tę chwilę, co protestowali. Wiecie, jak ludzie mówią: jak to może być, że oni [władzy - red.] nie przejęli? Nie mogli przejąć, bo nie żyją. Nie żyją, bo ich tamci pozabijali. Broni nie mieli, a tamci mieli broń maszynową i ich pozabijali. Prasa nic o tym nie mówi. Źli ludzie (...) i szczerze, nie chcę marnować na nich czasu - powiedział Trump.

Wymiana ciosów na linii USA-Iran

W poniedziałek portal Axios podał, że irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Oba trafione statki zostały poważnie uszkodzone. Były to pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni.

USA nie pozostały dłużne - amerykańskie siły przeprowadziły nocą z wtorku na środę nową rundę uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów przy użyciu precyzyjnej amunicji. Poinformowało o tym Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Zaznaczono, że była to odpowiedź na irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz.

Amerykańskie siły uderzyły w irańskie systemy obrony powietrznej, sieci dowodzenia i kontroli, przybrzeżne stacje radarowe, zdolności w zakresie pocisków przeciwokrętowych, a także w ponad 60 małych łodzi należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), znajdujących się w cieśninie i w jej pobliżu. Celem tych działań było ograniczenie zdolności Iranu do dalszego atakowania międzynarodowego handlu morskiego prowadzonego przez Ormuz.

Ataki przeprowadzone przez USA na Iran były od czterech do pięciu razy większe pod względem skali i siły rażenia od poprzednich uderzeń przeprowadzonych po zawarciu wstępnego porozumienia przez oba państwa.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Donald TrumpIranUSAKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódPolityka zagraniczna USAMisje wojskowe USA
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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