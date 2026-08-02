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Świat

Miał być atak "niespotykany od II wojny światowej". Donald Trump: zgodziłem się odwołać

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Donald Trump w USA
Ataki USA na cele w Iranie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
"Stany Zjednoczone są gotowe do ataku na Islamską Republikę Iranu z poziomem terroru militarnego, siły i potęgi niespotykanym od czasów II wojny światowej" - napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Zastrzegł, że po namowie ze strony państw Bliskiego Wschodu "zgodził się na odwołanie ataku" pod warunkiem szybkiego porozumienia w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz.

W niedzielę po godzinie 4 rano czasu polskiego prezydent USA Donald Trump napisał na platformie społecznościowej Truth Social, że "Stany Zjednoczone są gotowe do ataku na Islamską Republikę Iranu z poziomem terroru militarnego, siły i potęgi niespotykanym od czasów II wojny światowej".

"Mimo to Iran i inne kraje Bliskiego Wschodu właśnie zwróciły się do nas z prośbą o powstrzymanie wszelkich ataków" - stwierdził Trump.

"Na podstawie tej prośby zgodziłem się - dla przyszłego dobra CAŁEGO ŚWIATA, a także dla przetrwania odnoszącego sukcesy i prosperującego Iranu - odwołać atak, pod warunkiem że będzie możliwe szybkie zawarcie POROZUMIENIA". Ma ono obejmować - jak twierdzi amerykański przywódca - "natychmiastowe, pełne i całkowite" otwarcie cieśniny Ormuz oraz "zakończenie irańskiego zagrożenia nuklearnego".

"Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu. Wszyscy do pracy i doprowadźcie to do KOŃCA" - dodał Donald Trump na platformie Truth Social.

Wpis o identycznej treści pojawił się także na oficjalnym koncie Białego Domu w serwisie X.

Jak podał Reuters, władze Izraela jak dotąd nie skomentowały informacji podanych przez Donalda Trumpa.

Iran groził odwetem

Według wcześniejszych doniesień USA i Izrael mogły w ten weekend przeprowadzić jeden z najsilniejszych jak dotąd ataków na cele związane z infrastrukturą energetyczną Iranu, choć prezydent Trump nie wydał w tej sprawie żadnych ostatecznych rozkazów. Wspólna operacja obu krajów oznaczałaby powrót Izraela do działań bojowych przeciwko Iranowi.

Według źródeł Reutersa zaznajomionych ze sprawą plan operacji był omawiany podczas piątkowego posiedzenia gabinetu prezydenta w posiadłości Camp David. Jedno ze źródeł twierdziło, że część doradców Białego Domu odpowiedzialnych za kwestie polityczne zdecydowanie sprzeciwiała się temu planowi.

W związku z doniesieniami o możliwym ataku Teheran zagroził odwetem i uderzeniami w obiekty infrastruktury krytycznej w Izraelu i państwach Zatoki Perskiej. Poinformowały o tym w sobotę irańskie agencje prasowe Tasnim i Fars, powołując się na źródła bezpieczeństwa.

"USA muszą być świadome, że globalnie ważne obiekty energetyczne w Arabii Saudyjskiej i Katarze znajdują się w zasięgu irańskich rakiet" - napisała agencja Fars, wspominając również o obiektach w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W nocy ze środy na czwartek Amerykanie przeprowadzili zmasowane ataki na cele w Iranie. Waszyngton określił tę operację jako potężną odpowiedź na przeprowadzone dzień wcześniej ataki rakietowe na amerykańskie siły w regionie. Działania poprzedziła zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który mówił w środę: "uderzymy w nich bardzo mocno, ponieważ teraz nasza kolej. Oni wiedzą, że to nadchodzi".

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran.

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters
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Tagi:
IranUSADonald TrumpCieśnina OrmuzBliski WschódIzrael
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
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