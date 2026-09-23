Świat Trump na wojnie z mediami. Żadna stacja nie pokazała uroczystości Justyna Kazimierczak |

Trump na wojnie z mediami. Żadna stacja nie pokazała uroczystości Źródło zdj. gł.: Al Drago/PAP/EPA

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Kamery największych amerykańskich stacji relacjonują wydarzenia z udziałem prezydenta USA od 1950 roku. Żadna telewizja nie pokazała jednak ceremonii przecięcia wstęgi przez Donalda Trumpa podczas prezentacji nowego lądowiska dla śmigłowców przy Białym Domu.

Administracja prowadziła własną transmisję, ale bez profesjonalnego nagłośnienia, wypowiedzi prezydenta były praktycznie niesłyszalne.

Prezydent USA Donald Trump Źródło zdjęcia: Al Drago/PAP/EPA

- Redakcje bardzo dobrze wiedzą, gdzie uderzyć, żeby wywrzeć na nim presję. Wiemy, że prezydentowi szczególnie zależy na obecności kamer - powiedziała analityczka ds. mediów Sara Fischer.

W ubiegłym tygodniu Donald Trump zakazał wstępu do Białego Domu dziennikarzom CNN, MS NOW i Politico, zarzucając im publikowanie nieprawdziwych informacji na jego temat.

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Amerykańskie stacje solidaryzują się z CNN, MS NOW i Politico

W geście solidarności z wykluczonymi redakcjami ABC, CBS, FOX News i NBC wycofały się z udziału w poolu prasowym Białego Domu. Pool istnieje po to, aby ograniczyć koszty związane z relacjonowaniem wydarzeń z udziałem prezydenta. Pięć największych amerykańskich stacji telewizyjnych rotacyjnie deleguje ekipę do śledzenia jego działań. To ona nagrywa i udostępnia sygnał pozostałym mediom.

"Opinia publiczna ma fundamentalne prawo do otrzymywania rzetelnych i niezależnych informacji na temat działań swojego rządu. Żadna administracja nie powinna ograniczać dostępu mediom tylko dlatego, że nie podoba jej się sposób, w jaki relacjonują one wydarzenia" - oświadczyły czołowe amerykańskie stacje telewizyjne.

- Trump od lat narzeka na sposób, w jaki media go przedstawiają. Robił to na długo przed objęciem prezydentury. Jednak ostatnio mierzy się z całą serią niepowodzeń, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, politykę Rezerwy Federalnej i podwyżki stóp procentowych, rosnące ceny paliw czy wojnę z Iranem - stwierdziła Kaitlan Collins z CNN.

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Ukarane stacje pozwały administrację Trumpa do sądu

W sobotę funkcjonariusze Secret Service odebrali dziennikarzom akredytacje prasowe. Wykluczone redakcje poszły do sądu.

- Z oświadczenia redakcji CNN, MS NOW i Politico jasno wynika, że robią to, aby "chronić nasze prawa wynikające z Pierwszej Poprawki i bronić zasady, zgodnie z którą rząd nie decyduje o tym, co prasa relacjonuje i publikuje" - wyjaśnił Brian Stelter z CNN.

Prof. Mary Anne Franks z George Washington University School of Law wskazała, że Trump próbuje się posłużyć argumentem, że może tak postępować, ponieważ uznaje te media za źródła "fake newsów". - To w rzeczywistości tylko inny sposób powiedzenia: "Nie podoba mi się to, co robią i mówią ci dziennikarze oraz te redakcje, więc chcę je wykluczyć". To działanie, którego Pierwsza Poprawka wyraźnie zakazuje - podkreśliła.

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Reagując na informacje o pozwie, Donald Trump redakcje nazwał "trzeciorzędnymi klaunami" oraz "zakłamanymi i skorumpowanymi mediami", które "bagatelizują i umniejszają" jego osiągnięcia.

- Zrobiłem naprawdę wiele wielkich rzeczy. Zakończyłem osiem wojen, a nasza gospodarka osiąga najlepsze wyniki w historii kraju - twierdził Trump. - Nikt wcześniej nie dokonał tego, czego dokonaliśmy my. A mimo to nigdy nie słyszę nic pozytywnego. Zawsze przedstawia się wszystko w negatywnym świetle - dodał.

Trump uruchomił własny kanał internetowy

Prezydent USA zakazując wstępu do Białego Domu dziennikarzom CNN, MS NOW i Politico, przyznał, że do listy może dodać kolejne media.

- Prezydent ma pełne prawo ograniczyć dziennikarzom dostęp do obiektów rządowych, szczególnie jeśli jego zdaniem nie zachowują się jak rzetelni dziennikarze działający w dobrej wierze - uważa ambasador USA przy ONZ Mike Waltz.

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- Prezydent traktuje konstytucję, jakby była jedynie zbiorem sugestii, których nie musi przestrzegać - odpowiedział Wes Moore, gubernator stany Maryland.

W odpowiedzi na konflikt prezydenta z największymi amerykańskimi mediami administracja postanowiła uruchomić swój internetowy kanał. Reklamuje go specjalnym spotem. Trump TV ma nadawać przez całą dobę.