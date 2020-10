"Ironia losu. Tak długo zaprzeczał temu, że wirus jest ważny, że sytuacja jest poważna"

Zakażenie Donalda Trumpa koronawirusem zmienia sytuację o tyle, że temat jego choroby i on sam zdominuje teraz przekazy medialne. Skupi na sobie uwagę, co w kampanii jest dla niego korzystne - mówił w TVN24 doktor Tomasz Płudowski, politolog z UKSW.

"Tak długo Donald Trump zaprzeczał, że koronawirus jest ważny, że sytuacja w USA jest poważna"

Jego zdaniem pozytywny wynik testu Donalda Trumpa i jego żony to "ironia losu". - Tak długo Donald Trump zaprzeczał temu, że koronawirus jest ważny, że sytuacja w USA jest poważna. Na samym początku mówił, że jest może jeden Chińczyk, który jest zakażony i sytuacja zupełnie nie jest niebezpieczna. Ostatecznie doszło do tego, że on sam i jego żona są zakażeni - powiedział Płudowski.