Donald Trump i jego żona Melania zakażeni koronawirusem

Prezydent USA Donald Trump i Melania Trump, pierwsza dama Stanów Zjednoczonych są zakażeni koronawirusem. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych testów. "Przejdziemy przez to razem!" - napisał Trump w mediach społecznościowych. Lekarz Białego Domu potwierdził, że oboje czują się dobrze. Prezydencka para wcześniej miała kontakt z prezydencką doradczynią Hope Hicks, która zachorowała na COVID-19.

Hope Hicks to czołowa doradczyni prezydenta. Regularnie towarzyszy Trumpowi w jego służbowych podróżach. We wtorek poleciała z nim na pokładzie Air Force One do Ohio, gdzie odbyła się debata Trump-Biden, a w środę do Minnesoty na kampanijny wiec.