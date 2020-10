Sam przeszedł chorobę, teraz kibicuje Trumpowi. "To bardzo odporna osoba"

Nie wątpię, że Donald Trump powróci do zdrowia. Jest naturalnie bardzo odporną osobą i jestem pewien, że przejdzie przez to bardzo dobrze - powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, odnosząc się do stanu zdrowia zakażonego koronawirusem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Szef brytyjskiego rządu sam wiosną przechodził zakażenie i trafił do szpitala.