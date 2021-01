Trump rozważał przeniesienie się na portale dla ekstremistów? CNN: powstrzymał go zięć

CNN powołuje się na anonimowego przedstawiciela administracji Donalda Trumpa oraz na jednego z jego doradców. Według ich doniesień, po zawieszeniu kont Trumpa przez największe portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter czy YouTube, część doradców amerykańskiego prezydenta zamierzała przenieść jego osobiste konta na "niszowe strony, które stanowią raj dla ekstremistów", takie jak Gab. Jedną z osób, która miała zachęcać Trumpa do takiego kroku był jego osobisty asystent Johnny McEntee.

W tej sytuacji zainterweniował zięć prezydenta Jared Kushner oraz główny doradca Trumpa ds. mediów społecznościowych Dan Scavino, którzy zablokowali te wysiłki - podaje CNN. Jak dodaje, doradcy Trumpa początkowo próbowali wykorzystywać inne konta na Twitterze, w tym te należące do członków sztabu prezydenta, by publikować z nich jego oświadczenia.