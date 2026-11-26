Świat Donald Trump zaapelował do Władimira Putina o zaprzestanie agresji w Europie Oprac. Filip Czerwiński |

Donald Trump nazywa Władimira Putina "przyjacielem". A PiS oklaskiwało w Sejmie prezydenta USA Źródło wideo: Jakub Sobieniowski/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: SPUTNIK/KREMLIN POOL

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"Podczas moich rozmów w Chinach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem poświęciłem wiele czasu na rozmowę o tym, że chciałbym, aby prezydent Putin wycofał się ze wszelkiej agresji militarnej wymierzonej w terytoria w Europie" - napisał Donald Trump w czwartek w serwisie Truth Social.

Prezydent USA wyraził też nadzieję, że uda się szybko doprowadzić do zawarcia porozumienia między Rosją a Ukrainą. "Naprawdę wierzę, że jest to realne - tysiące ludzi ginie każdego miesiąca" - podkreślił.

We wpisie Trump dodał, że w środę w Mar-a-Lago na Florydzie spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, któremu zrelacjonował swoje rozmowy z Władimirem Putinem w Chinach i z którym poruszył "wiele tematów".

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Trump i Rutte wydali wspólny komunikat

We wspólnym komunikacie Trump i Rutte poinformowali, że głównymi tematami ich rozmów była wojna w Ukrainie i konflikt z Iranem.

"Omówiliśmy również, jak ważne jest, aby Rosja unikała wszelkich działań, które umyślnie lub nieumyślnie rozszerzają konflikt, oraz jak ważne jest jak najszybsze pokojowe rozwiązanie konfliktu" - napisano w oświadczeniu. Innym tematem było zwiększanie inwestycji w obronność i przemysł zbrojeniowy w całym NATO.

Mark Rutte Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FILIP SINGER

W środowej rozmowie z Fox News Rutte chwalił działania Trumpa. Ocenił, że amerykański przywódca testuje Putina. Pytany o nazwanie Putina "przyjacielem" przez Trumpa, Rutte odparł: - Mogę mówić o tym całkowicie otwarcie, ponieważ to, co robi ten prezydent, polega na tym, że od pierwszego dnia urzędowania wystawia Putina na próbę. Jak poważnie traktuje on tę sprawę? Czy jest gotów współpracować? Czy jest gotów doprowadzić do zakończenia tej straszliwej wojny?

Rutte dodał, że wywieranie maksymalnej presji na Rosję i zapewnianie Ukrainie niezbędnej pomocy są rzeczami, które powinny być kontynuowane.

Szef NATO w Mar-a-Lago

Do rozmów Trumpa i szefa NATO doszło po dwukrotnym w ostatnich dniach naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez Rosję. Jak dotąd Waszyngton nie odniósł się do sprawy.

Spotkanie Trump-Rutte odbyło się za zamkniętymi drzwiami w posiadłości prezydenta USA Mar-a-Lago na Florydzie, którą w komunikacie nazwano "południowym Białym Domem". Trump spędza tam świąteczną przerwę z okazji Święta Dziękczynienia.