Donald Trump z zarzutami. Republikanie bronią byłego prezydenta, demokraci apelują o spokojny proces

"To jest polityczne prześladowanie i ingerencja wyborcza na najwyższym poziomie w historii" - stwierdził Trump w oświadczeniu. "Demokraci kłamali, oszukiwali i kradli w swojej obsesji, by 'dorwać Trumpa', ale teraz zrobili coś nie do pomyślenia - postawili zarzuty kompletnie niewinnej osobie w rażącym akcie ingerencji wyborczej" - dodał.

McCarthy: społeczeństwo nie będzie tolerować tej niesprawiedliwości

Potencjalny rywal w wyścigu o nominację broni Trumpa

Pence: to wielka szkoda dla kraju, Trump musi o siebie zadbać na sali sądowej

Wiceprezydent w administracji Trumpa Mike Pence określił oskarżenia jako "skandal" i "wielką szkodę dla kraju". - Uważam, że to bezprecedensowe oskarżenie (…) jest oburzające i wydaje się, że dla milionów Amerykanów to nic innego, jak politycznie motywowane postępowanie, prowadzone przez prokuratora, który ubiegał się o stanowisko, obiecując, że postawi w stan oskarżenia byłego prezydenta - mówił w rozmowie z CNN.

- W czasie, gdy Amerykanie zmagają się z tak wieloma sprawami, to jeszcze bardziej podzieli nasz kraj. Wysyła okropny sygnał o naszym wymiarze sprawiedliwości. Uważam, że prokurator okręgowy z Manhattanu powinien to lepiej przemyśleć, stawiając na pierwszym miejscu interes narodowy - dodał.

Ocenił jednak, że nie ma powodu, by wzywać sympatyków Trumpa do protestów. Były prezydent - oświadczył - "powinien zadbać o siebie na sali sądowej i na tym powinien się skupić".

Lider demokratów w Senacie: pozwólmy na spokojny proces

Była spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi napisała na Twitterze, że "wielka ława przysięgłych działała na podstawie faktów i prawa". "Nikt nie jest ponad prawem i każdy ma prawo do procesu, by udowodnić swą niewinność" - wskazała.

Cohen: nie chcę go widzieć w kajdankach

W opinii byłego prawnika Trumpa Michaela Cohena, który miał w imieniu byłego prezydenta dokonać zapłaty za milczenie, "największą jego (Trumpa - red.) obawą jest to, że będzie miał zrobione zdjęcie do kartoteki policyjnej i że przy jego nazwisku będzie oznaczenie 'kryminalista'".

Michael Cohen o oskarżeniach wobec Trumpa: nie chcę go widzieć prowadzonego w kajdankach

- Teraz Trump może się gniewać na swoich byłych doradców. To także przez nich znalazł się w takim położeniu (…). Donald Trump nie lubi przyznawać się do winy, winę zawsze ponosi ktoś inny, ale to od niego pobiorą odciski palców i zrobią mu zdjęcie do kartoteki policyjnej - zaznaczył.