"Ponownie uczynimy Amerykę wielką". Duet Trump-Pence z nominacją Partii Republikańskiej

Trump: to najważniejsze wybory w historii naszego kraju

W swoim wystąpieniu prezydent ostrzegł przed wyborczymi oszustwami, które - jego zdaniem - mogą mieć miejsce przy masowym oddawaniu głosów drogą pocztową. - To są najważniejsze wybory w historii naszego kraju - ocenił. Przemówienie Trumpa planowane jest także na czwartek, na zakończenie partyjnej konwencji. Przywódca USA ma w nim z Białego Domu oficjalnie przyjąć partyjną nominację.

"Ponownie uczynimy Amerykę wielką"

Nawiązał także do zeszłotygodniowej konwencji Partii Demokratycznej. - W ubiegłym tygodniu słyszałem, że nasza demokracja jest na karcie do głosowania. Myślę jednak, że na karcie do głosowania jest także ekonomia. Jest na niej prawo i porządek. Są tam też nasze najcenniejsze idee - wolność i wolny rynek - mówił Pence.