Świat Trump wzywa do zmiany nazwy stanu. "Natychmiast"

Trump zapowiada zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk. Relacja Michała Sznajdera Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EPA/JIM LO SCALZO

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Choć amerykański prezydent może korzystać ze swoich uprawnień wykonawczych, by zmieniać nazwy zbiorników wodnych czy innych obiektów geograficznych - jak stało się to w przypadku amerykańsko-kanadyjskiego jeziora Ontario - to poza jego kompetencjami leży zmiana nazwy stanu USA. Mimo to stwierdził w poniedziałek, że Nowy Meksyk powinien "natychmiast" zmienić nazwę na "Nowa Ameryka".

"Nie jesteśmy Meksykiem, jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki! Taka nazwa dodałaby stanowi ogromnej wartości i prestiżu!" - napisał w portalu Truth Social. Stwierdził - nie przedstawiając żadnych dowodów, jak zauważa CNN - że zmiana nazwy przyczyniłaby się do wzrostu wartości nieruchomości i dochodów mieszkańców stanu. "Może nawet 'sfałszowane wybory', z których słynie Nowy Meksyk, znów stałyby się uczciwe!" - stwierdził.

Wybory do Kongresu w tle

Wypowiedź Trumpa pojawiła się w końcowej fazie kampanii przed wyborami połówkowymi do Kongresu. 3 listopada Amerykanie wybiorą wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów, 35 ze 100 senatorów oraz 36 gubernatorów z 50 stanów. CNN zwraca uwagę, że Nowy Meksyk sprzyja demokratom.

Decyzja o ewentualnej zmianie nazwy stanu należałaby do Kongresu i władz lokalnych. Te jednak krytycznie odnoszą się do propozycji Trumpa. Gubernator Michelle Lujan Grisham napisała na platformie X: "Powtórzę: Nowy Meksyk istniał na długo przed powstaniem Stanów Zjednoczonych i pozostanie Nowym Meksykiem na zawsze".

Propozycja Trumpa odrzucana

Nie jest to pierwszy taki apel obecnego prezydenta. Podobny pomysł przedstawił już w ubiegłym miesiącu, wywołując zdecydowany sprzeciw lokalnych władz. "Długo po tym, jak Donald Trump przestanie pełnić swój urząd, my nadal będziemy Nowym Meksykiem" - napisał w mediach społecznościowych senator Ben Ray Lujan.

Santa Fe, miasto w stanie Nowy Meksyk Źródło zdjęcia: Sean Pavone/Shutterstock

CNN komentuje, że Donald Trump próbuje ingerować w nazewnictwo geograficzne, dostosowując je do swojego programu politycznego. Tego rodzaju inicjatywy wydają się jednak nieskuteczne w przedwyborczej rywalizacji. Sondaże pokazują pogarszające się oceny prezydenta i Partii Republikańskiej. Amerykanie uważają, że Trump nie poświęca wystarczającej uwagi najpilniejszym problemom kraju, m.in. rosnącym kosztom życia. Według najnowszego badania Ipsos/Reuters poparcie dla działań prezydenta osiągnęło najniższy poziom podczas dwóch kadencji - wynosi zaledwie 31 procent.

Redagowała AZ