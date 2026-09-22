Świat Donald Trump wyrzucił część mediów, inne zbojkotowały konferencję. Taki był skutek Oprac. Kamila Grenczyn |

Donald Trump bez nagłośnienia na ceremonii przecięcia wstęgi na nowym lądowisku przed Białym Domem Źródło wideo: x.com/@WhiteHouse Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Al Drago / POOL

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W poniedziałek Donald Trump wziął udział w ceremonii przecięcia wstęgi na nowym lądowisku dla helikopterów przed Białym Domem.

Na udostępnionej z wydarzenia transmisji, widać jak prezydent USA jest witany przez urzędników administracji oraz pracowników budowy. Następnie - stojąc przed wstęgą - przemawia przez około dwie minuty. Brak ekipy telewizyjnej i profesjonalnego nagłośnienia sprawił jednak, że wypowiedzi Trumpa nie były słyszalne dla widzów z powodu dźwięków silnika helikoptera pracującego w tle.

Jak zwracają uwagę media, incydent ten jest pokłosiem decyzji Trumpa o wykluczeniu z Białego Domu stacji CNN i MS NOW oraz portal Politico z powodu rzekomych kłamstw, jakie miały publikować na temat jego i administracji.

We have liftoff from the South Lawn 🚁



President Trump cuts the ribbon, officially opening the new helipad at the White House. pic.twitter.com/XBMwqXxUGU — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026 Rozwiń

Trump wykluczył wybrane media z Białego Domu

W poniedziałek wykluczone redakcje poinformowały, że pozywają administrację prezydenta USA Donalda Trumpa w obronie swoich praw wynikających z pierwszej poprawki do konstytucji, która gwarantuje wolność słowa i prasy.

Tego samego dnia inne główne amerykańskie stacje - ABC, CBS, NBC i Fox News - ogłosiły, że na znak solidarności z CNN nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. Konsekwencją tej sytuacji i ograniczeń w obecności mediów podczas spotkań prezydenta może być spadek liczby relacji na temat Trumpa oraz dostępność jedynie fragmentarycznego materiału telewizyjnego.

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We wspólnym oświadczeniu tych pięciu stacji napisano, że opinia publiczna ma fundamentalny interes w uzyskiwaniu niezależnych informacji o swoim rządzie - i żaden rząd nie powinien ograniczać działalności mediów tylko dlatego, że nie podobają mu się ich relacje.

Zwraca uwagę to, że do protestu przyłączyła się też Fox News - stacja o profilu konserwatywnym, która zasadniczo jest przychylna prezydentowi i poświęca mu dużo miejsca w programie.

Biały Dom uruchomił Trump TV

Tymczasem Biały Dom uruchomił w serwisie YouTube całodobowy kanał Trump TV: The Essential Station. Na początek wyemitowano w nim przemówienie Trumpa wygłoszone w Mount Rushmore 3 lipca, a potem ćwiczenia amerykańskich sił zbrojnych.

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Informując na profilu Białego Domu na platformie X o uruchomieniu kanału napisano, że w Trump TV będzie można zobaczyć "najważniejsze wydarzenia, ogłoszenia oraz najświeższe i najciekawsze informacje z administracji w jednym miejscu". Jak dodano, "nie każdy ważny moment mógł się przebić do waszej telewizji, ale teraz będzie mógł".