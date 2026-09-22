Donald Trump wyrzucił część mediów, inne zbojkotowały konferencję. Taki był skutek
W poniedziałek Donald Trump wziął udział w ceremonii przecięcia wstęgi na nowym lądowisku dla helikopterów przed Białym Domem.
Na udostępnionej z wydarzenia transmisji, widać jak prezydent USA jest witany przez urzędników administracji oraz pracowników budowy. Następnie - stojąc przed wstęgą - przemawia przez około dwie minuty. Brak ekipy telewizyjnej i profesjonalnego nagłośnienia sprawił jednak, że wypowiedzi Trumpa nie były słyszalne dla widzów z powodu dźwięków silnika helikoptera pracującego w tle.
Jak zwracają uwagę media, incydent ten jest pokłosiem decyzji Trumpa o wykluczeniu z Białego Domu stacji CNN i MS NOW oraz portal Politico z powodu rzekomych kłamstw, jakie miały publikować na temat jego i administracji.
Trump wykluczył wybrane media z Białego Domu
W poniedziałek wykluczone redakcje poinformowały, że pozywają administrację prezydenta USA Donalda Trumpa w obronie swoich praw wynikających z pierwszej poprawki do konstytucji, która gwarantuje wolność słowa i prasy.
Tego samego dnia inne główne amerykańskie stacje - ABC, CBS, NBC i Fox News - ogłosiły, że na znak solidarności z CNN nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. Konsekwencją tej sytuacji i ograniczeń w obecności mediów podczas spotkań prezydenta może być spadek liczby relacji na temat Trumpa oraz dostępność jedynie fragmentarycznego materiału telewizyjnego.
We wspólnym oświadczeniu tych pięciu stacji napisano, że opinia publiczna ma fundamentalny interes w uzyskiwaniu niezależnych informacji o swoim rządzie - i żaden rząd nie powinien ograniczać działalności mediów tylko dlatego, że nie podobają mu się ich relacje.
Zwraca uwagę to, że do protestu przyłączyła się też Fox News - stacja o profilu konserwatywnym, która zasadniczo jest przychylna prezydentowi i poświęca mu dużo miejsca w programie.
Biały Dom uruchomił Trump TV
Tymczasem Biały Dom uruchomił w serwisie YouTube całodobowy kanał Trump TV: The Essential Station. Na początek wyemitowano w nim przemówienie Trumpa wygłoszone w Mount Rushmore 3 lipca, a potem ćwiczenia amerykańskich sił zbrojnych.
Informując na profilu Białego Domu na platformie X o uruchomieniu kanału napisano, że w Trump TV będzie można zobaczyć "najważniejsze wydarzenia, ogłoszenia oraz najświeższe i najciekawsze informacje z administracji w jednym miejscu". Jak dodano, "nie każdy ważny moment mógł się przebić do waszej telewizji, ale teraz będzie mógł".