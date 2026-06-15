Świat Donald Trump wylądował w Europie Oprac. Filip Czerwiński |

Donald Trump wylądował w Genewie na szczyt G7 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Martial Trezzini/PAP/EPA

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Jak przekazał na antenie TVN24 korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona, amerykańska delegacja zgodnie z planem będzie mogła przybyć do Evian-les-Bains o godzinie 17.30.

Donald Trump wylądował w Genewie Źródło zdjęcia: Martial Trezzini/PAP/EPA

Po tym, jak Donald Trump wysiadł z samolotu w Genewie, natychmiast wyruszył śmigłowcem do Evian-les-Bains, gdzie ma go przywitać gospodarz tegorocznego szczytu G7, prezydent Francji Emmanuel Macron. W planie wizyty jest też uroczysta kolacja w Wersalu, na którą zaproszony jest amerykański prezydent.

- Być może też pobyt Donalda Trumpa przedłuży się aż do końca tygodnia, bo wiemy, że zapowiedział na piątek [19 czerwca - red.] podpisywanie porozumienia, a raczej memorandum czy moratorium z Irańczykami, prawdopodobnie w Genewie - zrelacjonował nasz korespondent.

Dużo tematów do omówienia na szczycie G7

Wojny na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie, globalna nierównowaga makroekonomiczna, surowce krytyczne i regulacje cyfrowe będą tematami szczytu grupy G7, rozpoczynającego się w poniedziałek we francuskim Evians-les-Bains. To pierwsze spotkanie liderów państw G7 od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem.

Szczyt w Evian nad Jeziorem Genewskim, zorganizowany przez Francję, która przewodniczy obecnie G7, będzie trwał trzy dni. Oprócz przywódców grupy (Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wielka Brytania i Włochy) i przedstawicieli Unii Europejskiej obecne będą: Brazylia, Indie, Kenia i Korea Południowa. Do obrad we wtorek przyłączą się liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W Evian oczekiwani są w środę także szefowie wielkich firm technologicznych zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji, między innymi: Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind), Dario Amodei (Anthropic), Arthur Mensch (Mistral AI), Alex Wang (Meta). Francja chce poruszyć kwestie regulacji i infrastruktury AI. Pałac Elizejski zapowiadał, że liderzy G7 przedyskutują rezolucję na temat ochrony nieletnich w świecie cyfrowym.

Ogółem oczekiwanych jest siedem rezolucji po szczycie, dotyczących też surowców krytycznych, handlu narkotykami i imigracji.

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