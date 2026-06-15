Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Donald Trump wylądował w Europie

|
Donald Trump wylądował w Genewie
Donald Trump wylądował w Genewie na szczyt G7
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Martial Trezzini/PAP/EPA
W poniedziałek po godzinie 16 samolot Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie wylądował na lotnisku w Genewie. Amerykański prezydent przyleciał na szczyt G7 w Evian-les-Bains we Francji.

Jak przekazał na antenie TVN24 korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona, amerykańska delegacja zgodnie z planem będzie mogła przybyć do Evian-les-Bains o godzinie 17.30.

Donald Trump wylądował w Genewie
Donald Trump wylądował w Genewie
Źródło zdjęcia: Martial Trezzini/PAP/EPA

Po tym, jak Donald Trump wysiadł z samolotu w Genewie, natychmiast wyruszył śmigłowcem do Evian-les-Bains, gdzie ma go przywitać gospodarz tegorocznego szczytu G7, prezydent Francji Emmanuel Macron. W planie wizyty jest też uroczysta kolacja w Wersalu, na którą zaproszony jest amerykański prezydent.

- Być może też pobyt Donalda Trumpa przedłuży się aż do końca tygodnia, bo wiemy, że zapowiedział na piątek [19 czerwca - red.] podpisywanie porozumienia, a raczej memorandum czy moratorium z Irańczykami, prawdopodobnie w Genewie - zrelacjonował nasz korespondent.

Dużo tematów do omówienia na szczycie G7

Wojny na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie, globalna nierównowaga makroekonomiczna, surowce krytyczne i regulacje cyfrowe będą tematami szczytu grupy G7, rozpoczynającego się w poniedziałek we francuskim Evians-les-Bains. To pierwsze spotkanie liderów państw G7 od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem.

Szczyt w Evian nad Jeziorem Genewskim, zorganizowany przez Francję, która przewodniczy obecnie G7, będzie trwał trzy dni. Oprócz przywódców grupy (Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wielka Brytania i Włochy) i przedstawicieli Unii Europejskiej obecne będą: Brazylia, Indie, Kenia i Korea Południowa. Do obrad we wtorek przyłączą się liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W Evian oczekiwani są w środę także szefowie wielkich firm technologicznych zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji, między innymi: Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind), Dario Amodei (Anthropic), Arthur Mensch (Mistral AI), Alex Wang (Meta). Francja chce poruszyć kwestie regulacji i infrastruktury AI. Pałac Elizejski zapowiadał, że liderzy G7 przedyskutują rezolucję na temat ochrony nieletnich w świecie cyfrowym.

Ogółem oczekiwanych jest siedem rezolucji po szczycie, dotyczących też surowców krytycznych, handlu narkotykami i imigracji.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl, AP, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
Mamy temat
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
6 min
pc
Piesiewicz: dzisiaj rano pieniądze zostały przelane na konta sportowców
Opinie i wydarzenia
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpG7SzwajcariaFrancjaPolityka zagraniczna USAEmmanuel MacronPolityka zagraniczna FrancjiIranKonflikt na Bliskim WschodzieBliski Wschód
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Tesla
System Tesli miał ratować życie. Eksperci mówią o mylących danych
BIZNES
imageTitle
Trener zwolniony na starcie mundialu. Wystarczył jeden mecz
EUROSPORT
Bazgroły na bloku w Ostrołęce
Pobazgrane elewacje 11 bloków. Policja zatrzymała 15-latków
WARSZAWA
Trump "zdemolował" Biały Dom. Aż tak?
Trump "pięknie zdemolował" Biały Dom. Aż tak?
Zuzanna Karczewska
Łukasz Piebiak
Piebiak odsunięty od czynności służbowych
Polska
Silny wiatr
Porywy do 75 km/h. IMGW ostrzega
METEO
AdobeStock_1528027796
Idzie zmiana. Żar może być trudny do zniesienia
METEO
imageTitle
Kibice wbiegli na słynne przejście. Cieszyli się 50 sekund
EUROSPORT
Roman Giertych, Jacek Dubois
Giertych chciał wyłączenia prokurator. Jest decyzja
Polska
Henryk Piotrowski z żoną Marianną
Upadł na działce, a jego "głowa praktycznie odłączyła się od reszty ciała"
Zuzanna Kuffel
ciesnina ormuz
Co dalej z cieśniną Ormuz? Ruch statków wznowiony, ceny ropy spadają
BIZNES
Donald Trump, Tyson Fury
Rodzina, politycy, sportowcy. Oni towarzyszyli Trumpowi na trybunach
Mikołaj Gątkiewicz
shutterstock_2359731071
Problemy z aplikacją i bankowością. Duża awaria w VeloBanku
BIZNES
Próbował potrącić policjanta quadem (zdjęcie ilustracyjne)
Gdy zobaczył legitymację, ruszył quadem na policjanta
WARSZAWA
Maciej Lasek
Z Warszawy do Gdańska w 100 minut. Rząd zapowiada pakiet inwestycji
BIZNES
Policja zatrzymała 43-latka
Uderzył w radiowóz. Jechał na zakazie i z narkotykami
Opole
Dwukrotnie przekroczył prędkość
Jechał prawie 200 kilometrów na godzinę. Stracił prawo jazdy
Oława
Anne Schedeen
Anne Schedeen nie żyje. Widzowie kochali ją za tę rolę
Kultura i styl
Bombowiec Tu 22M
Rozbił się rosyjski bombowiec
Świat
AdobeStock_1929034199
Kolejne zakażenia, władze ogłosiły stan klęski żywiołowej
METEO
ciastko
Skazano prokuratora. Miał poczęstować ciastkami z marihuaną
Lublin
Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu - zdjęcie z 2023 roku
Kłopoty szpitala w Bytomiu, nie wszyscy dostają wypłaty w terminie
Katowice
Doprowadzenie podejrzanego o zabójstwo lekarza do siedziby Sądu Okręgowego w Krakowie
Tragiczna śmierć lekarza w Krakowie. Jest decyzja sądu w sprawie podejrzanego
Kraków
Elon Musk
Musk wierzy w bilionowe przychody SpaceX. Analitycy mają inne prognozy
BIZNES
Obchody 86. rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz
"Policzek dla ofiar i Ocalałych". Muzeum Auschwitz podjęło decyzję
Kraków
imageTitle
Krok w kierunku odwołania Radosława Piesiewicza
EUROSPORT
Strzelanina w Białej Podlaskiej
Mężczyzna został zastrzelony na ulicy. Wiadomo, kto to
Biała Podlaska
Podejrzany o zabójstwo Mai
Zabójstwo 16-letniej Mai. Psychiatrzy zbadali Bartosza G. i wydali opinię
WARSZAWA
Nawrocki, Trump
"Fakty" TVN: były dwie rozmowy Nawrockiego z Trumpem
Świat
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Archidiecezja katowicka zbada sprawę biskupa pomocniczego. Wpłynęło zgłoszenie o molestowaniu
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica