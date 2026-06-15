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Świat

Donald Trump spotkał się ze "szczególnym przyjacielem"

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Emmanuel Macron
Donald Trump spotkał się z Emmanuelem Macronem
Źródło wideo: TVN24/Reuters
Źródło zdj. gł.: Ludovic Marin/PAP/EPA
W poniedziałek po godzinie 16 samolot Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie wylądował na lotnisku w Genewie. Następnie amerykański prezydent udał się na spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, po którym opowiedział dziennikarzom o wstępnym porozumieniu z Iranem.

Po tym, jak Donald Trump wysiadł z samolotu w Genewie, natychmiast wyruszył śmigłowcem do Evian-les-Bains, gdzie spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

- Emmanuel Macron jest szczególnym przyjacielem. Mamy fantastyczne stosunki, pracowaliśmy razem nad wieloma porozumieniami - powiedział Trump dziennikarzom po spotkaniu. Następnie przybliżył ustalenia wstępnego porozumienia z Iranem, które zostało w poniedziałek podpisane.

Donald Trump i Emmanuel Macron
Donald Trump i Emmanuel Macron
Źródło zdjęcia: Ludovic Marin/PAP/EPA

Jak mówił Trump, Cieśnina Ormuz już jest częściowo otwarta. - Jeszcze polujemy na nieliczne miny, które tam znaleźliśmy, ale zasadniczo statki zaczynają przepływać. Teraz w piątek [19 czerwca - red.] będzie zupełnie otwarta - obiecał.

- Chcę podziękować za pomoc, Emmanuel, zawsze bardzo mocno nam pomagałeś - oświadczył prezydent USA. Wspomniał też, że w niedzielę przeprowadził "bardzo dobrą rozmowę" z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Na lotnisku w Genewie przywódcę USA powitał prezydent Szwajcarii Guy Parmelin
Na lotnisku w Genewie przywódcę USA powitał prezydent Szwajcarii Guy Parmelin
Źródło zdjęcia: Martial Trezzini/PAP/EPA

W planie wizyty Trumpa we Francji jest też uroczysta kolacja w Wersalu, na którą zaproszony jest amerykański prezydent.

Dużo tematów do omówienia na szczycie G7

Wojny na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie, globalna nierównowaga makroekonomiczna, surowce krytyczne i regulacje cyfrowe będą tematami szczytu grupy G7, rozpoczynającego się w poniedziałek we francuskim Evians-les-Bains. To pierwsze spotkanie liderów państw G7 od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem.

Szczyt w Evian nad Jeziorem Genewskim, zorganizowany przez Francję, która przewodniczy obecnie G7, będzie trwał trzy dni. Oprócz przywódców grupy (Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wielka Brytania i Włochy) i przedstawicieli Unii Europejskiej obecne będą: Brazylia, Indie, Kenia i Korea Południowa. Do obrad we wtorek przyłączą się liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W Evian oczekiwani są w środę także szefowie wielkich firm technologicznych zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji, między innymi: Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind), Dario Amodei (Anthropic), Arthur Mensch (Mistral AI), Alex Wang (Meta). Francja chce poruszyć kwestie regulacji i infrastruktury AI. Pałac Elizejski zapowiadał, że liderzy G7 przedyskutują rezolucję na temat ochrony nieletnich w świecie cyfrowym.

Ogółem oczekiwanych jest siedem rezolucji po szczycie, dotyczących też surowców krytycznych, handlu narkotykami i imigracji.

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Źródło: tvn24.pl, AP, PAP
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Tagi:
Donald TrumpG7SzwajcariaFrancjaPolityka zagraniczna USAEmmanuel MacronPolityka zagraniczna FrancjiIranKonflikt na Bliskim WschodzieBliski Wschód
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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