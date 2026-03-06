Donald Trump wykluczył Tuckera Carlsona z MAGA. Za te słowa

Trump o najgorszym scenariuszu dla Iranu i "złej władzy" Źródło: TVN24

Prezydent Donald Trump wykluczył Tuckera Carlsona z ruchu Make America Great Again (MAGA) po tym, jak konserwatywny podcaster skrytykował amerykańsko-izraelskie ataki wojskowe na Iran. W sobotniej wypowiedzi dla Jonathana Karla z ABC News Carlson nazwał decyzję Trumpa o zaatakowaniu Iranu "absolutnie obrzydliwą i złą". Zasugerował również, że będzie to miało znaczący wpływ na polityczną sytuację Trumpa, mówiąc: - To w znaczący sposób przetasuje karty.

Donald Trump twierdził przed rozpoczęciem operacji "Epicka furia", że Iran odbudowywał swój program nuklearny i planował zaatakować siły amerykańskie. Admirał Brad Cooper, dowódca Centralnego Dowództwa USA, powiedział w czwartek, że celem operacji jest "wyeliminowanie możliwości Iranu do stwarzania zagrożenia dla Amerykanów".

Tucker Carlson widzi to jednak inaczej. W swoim poniedziałkowym podcaście znów krytykował decyzję o ataku na Iran, mówiąc: - To jest wojna Izraela. To nie jest wojna Stanów Zjednoczonych. Ta wojna nie jest prowadzona w imię amerykańskich celów bezpieczeństwa narodowego, aby Stany Zjednoczone były bezpieczniejsze lub bogatsze. Ta wojna nie dotyczy nawet broni masowego rażenia, broni jądrowej.

Tucker Carlson

Trump o Carlsonie: nie jest na tyle mądry

W odpowiedzi Donald Trump ostro skrytykował byłego gospodarza Fox News, stwierdzając w czwartek, że "Tucker zgubił drogę". - Wiedziałem o tym od dawna, ale on nie jest MAGA. MAGA ratuje nasz kraj. MAGA przywraca mu wielkość. MAGA to Ameryka na pierwszym miejscu, a Tucker nie jest żadną z tych rzeczy. Tucker naprawdę nie jest na tyle mądry, żeby to zrozumieć - stwierdził prezydent USA.

Po tych słowach prezydenta Carlson powiedział z kolei Oliverowi Darcy'emu z portalu "Status News": - Są chwile, kiedy Trump mnie irytuje. Ale zawsze będę go kochał, bez względu na to, co o mnie mówi.

Donald Trump I Tucker Carlson podczas wiecu wyborczego w Georgii

Laura Loomer o "chorej zdradzie" Carlsona

Również w czwartek prawicowa aktywistka i sojuszniczka Trumpa Laura Loomer stanęła w obronie prezydenta i skrytykowała Carlsona, pisząc na X: "Rozmawiałam przez telefon z prezydentem (...) przez 20 minut po jego niezwykle udanych atakach na Iran, a on nie miał pojęcia, jak Tucker Qatarlson oczerniał go i irańskie ataki". Jak dodała: "Tucker (...) celowo próbuje rozbić bazę America First MAGA od wewnątrz. Tucker jest ogromnym obciążeniem dla prezydenta, a jego chora zdrada naszego kraju musi zostać całkowicie ZDEMASKOWANA I POTĘPIONA!".

Opracowała Anna Zaleska