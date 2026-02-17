Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Donald Trump wspomina Jessego Jacksona. "Mimo że jestem fałszywie nazywany rasistą..."

Donald Trump
Jesse Jackson zmarł w wieku 84 lat (nagrania archiwalne)
Źródło: Reuters
Jesse Jackson był dobrym człowiekiem, z osobowością, uporem - napisał prezydent USA Donald Trump, wspominając zmarłego działacza na rzecz praw obywatelskich Afroamerykanów. Nawiązał przy tym do "fałszywego i konsekwentnego" nazywania go rasistą i przekonywał, że zawsze chętnie wspierał działacza.

Jesse Jackson - amerykański działacz i polityk walczący o prawa Afroamerykanów - zmarł we wtorek w wieku 84 lat. Jego odejście skomentował na platformie Truth Social prezydent Donald Trump. "Znałem go dobrze, na długo przed tym, zanim zostałem prezydentem. Był dobrym człowiekiem, z osobowością, uporem i 'instynktem ulicy'. Był bardzo towarzyski - kimś, kto naprawdę kochał ludzi" - napisał.

Prezydent USA przypomniał przy tym, że przez lata udostępniał przestrzeń biurową organizacji Jacksona - Rainbow Coalition (Tęczowa Koalicja - red.), w swoim budynku na Wall Street w Nowym Jorku. "Mimo faktu, że jestem fałszywie i konsekwentnie nazywany rasistą przez łajdaków i szaleńców na radykalnej lewicy, wszystkich demokratów, pomaganie Jessemu zawsze było dla mnie przyjemnością" - dodał.

Wpis na platformie Truth Social Donalda Trumpa z dnia 17 lutego 2026 roku
Wpis na platformie Truth Social Donalda Trumpa z dnia 17 lutego 2026 roku
Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Wymienił też swoje osiągnięcia w obszarach bliskich Jacksonowi, o które ten miał prosić i których - zdaniem Trumpa - żaden inny prezydent nie odważył się podjąć. Chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości i finansowanie uczelni wyższych dla Afroamerykanów (HBCU). Trump stwierdził też, że Jackson "miał wiele wspólnego z wyborem Baracka Husseina Obamy, człowieka, którego Jesse nie mógł znieść".

"Kochał swoją rodzinę i do niej kieruję moje najgłębsze wyrazy współczucia i kondolencje. Będzie nam go brakować!" - zakończył wpis.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie żyje Jesse Jackson

Nie żyje Jesse Jackson

Trump naprawdę pokazał film z rasistowskim wizerunkiem Obamów

Trump naprawdę pokazał film z rasistowskim wizerunkiem Obamów

Gabriela Sieczkowska

Kim był Jesse Jackson?

Jesse Jackson zmarł we wtorek w wieku 84 lat. Był ikoną walki o prawa obywatelskie czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych i bliskim współpracownik Martina Luthera Kinga. Po jego zabójstwie w 1968 roku stał się jedną z najważniejszych postaci amerykańskiego ruchu praw obywatelskich. W latach 80. był też pretendentem do nominacji na kandydata Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich, stając się pierwszym Afroamerykaninem, który odniósł znaczące sukcesy w prezydenckich prawyborach.

W 2017 roku zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona, a w 2025 roku potwierdzono postępujące porażenie nadjądrowe. W ostatnich miesiącach życia był hospitalizowany.

OGLĄDAJ: Mem na koncie Trumpa, który oburzył nawet jego partię. "Co jeszcze musicie zobaczyć?"
pc

Mem na koncie Trumpa, który oburzył nawet jego partię. "Co jeszcze musicie zobaczyć?"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Kamila Grenczyn/akr

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STAN GILLILAND

Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpJesse JacksonNapięcia rasowe w USAPrawa człowieka
Czytaj także:
shutterstock_1309985482
Chińskie auta na czarnej liście. Polskie wojsko wprowadza nowy zakaz
BIZNES
imageTitle
W Paryżu poderwał Polaków do boju. Teraz sam ściskał kciuki, gdy latali
EUROSPORT
imageTitle
Były trener Niemców wprost: ostateczna decyzja jury była słuszna
EUROSPORT
GettyImages-1240856295
Rumunia wzmacnia pozycję w regionie. Przejmą kluczowy port
BIZNES
Pożar Teatru Sannazaro w Neapolu
"Wielki smutek" w Neapolu. "Z teatru pozostało bardzo niewiele"
Świat
Powodzie we Francji
"Obserwujemy najwyższy poziom wód od 25 lat"
METEO
Gołębie
Antykoncepcja dla gołębi. Kraków będzie testował nowy program
Kraków
Policja zatrzymała 33-latka
Policja: znęcał się nad matką, awanturował z byłą partnerką, groził dziecku
WARSZAWA
pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Awaria serwisów streamingowych na popularnych konsolach
BIZNES
GettyImages-2259931657
Program krótki solistek. Kurakowa w akcji
RELACJA
zima noc polska śnieg
Nocą wszędzie może padać
METEO
imageTitle
Poważne konsekwencje kraksy na finiszu. Belg długo nie wróci na rower
Najnowsze
Policjanci zatrzymali kierującą seatem
Po kolizji próbowała odjechać. Policyjny pościg za pijaną 53-latką
WARSZAWA
imageTitle
Fala hejtu zalała wielkiego faworyta. "Nieunikniony upadek"
EUROSPORT
Eksplozja w obiekcie wojskowym w Siertołowie w Rosji
Wybuch w ośrodku wojskowym w Rosji. Są ofiary
Świat
AI Impact Summit
Indie gospodarzem głośnego wydarzenia w świecie sztucznej inteligencji
BIZNES
Nowa Zelandia
Spadło 10 razy więcej deszczu, niż wynosi miesięczna norma. "To szaleństwo"
METEO
rosyjscy zolnierze 04 milru
"Bardzo silny cios". Rosjanie od dawna się tego obawiali
Tatiana Serwetnyk
Kacper Tomasiak
Jechał jako debiutant, wróci jako legenda. Ojciec prosił o jedno
EUROSPORT
Colin Gray w sądzie
Podarował synowi broń na urodziny. Po szkolnej masakrze stanął przed sądem
Świat
Rowerzysta potrącony przez tramwaj we Wrocławiu
Rowerzysta potrącony przez tramwaj. Utrudnienia w centrum miasta
Wrocław
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzieże
Tyle aut skradziono w Warszawie. Jedna marka jest szczególnie popularna
WARSZAWA
Oszuści działali przez internet
"Zaangażujemy wszelkie dostępne środki". Rosjanin miał potajemnie nagrywać kobiety
Świat
Lekarz o stanie Polki
Symbol drożyzny w Rosji. "Złote ziemniaki" i "pozłacane ogórki"
BIZNES
Teheran, Iran. Panorama miasta, widok na miasto
Druga runda rozmów USA-Iran. Uzgodniono "zasady przewodnie"
Świat
imageTitle
Włochy i Kanada świętują złoto w łyżwiarstwie szybkim. Szok w Holandii
EUROSPORT
meta media społecznościowe
"Bezkarność tych gigantów musi się skończyć"
BIZNES
Krowy, rolnictwo, hodowla
Wysoko nad Ziemią nam służy, przy powierzchni nas zabija
METEO
Wysypisko śmieci (zdj. ilus)
30 ton nielegalnych odpadów na działce. Akt oskarżenia
Łódź
CBŚP rozbiło grupę wyłudzającą odszkodowania (zdj. ilustracyjne)
Blisko osiem miliardów z SAFE. Wiemy, co chce kupić policja
Jan Piotrowski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica