Świat

Trump: Putin zaakceptował zaproszenie do Rady Pokoju

Prezydent USA Donald Trump podczas szczytu w Davos
Trump o udziale Macrona i Putina w Radzie Pokoju
Źródło: Reuters
Przywódca Rosji Władimir Putin zaakceptował zaproszenie do Rady Pokoju - poinformował w środę Donald Trump. Putin przekazał z kolei, że polecił MSZ Rosji przeanalizowanie propozycji prezydenta USA.

Donald Trump powiedział o tym, że Władimir Putin przyjął zaproszenie do nowej instytucji, podczas rozmowy z dziennikarzami w Davos. Pytany o to, dlaczego USA zaprosiły Rosję do tego gremium, odparł, że chciałby uczestnictwa w nim "wszystkich".

Prezydent USA Donald Trump podczas szczytu w Davos
Prezydent USA Donald Trump podczas szczytu w Davos
Źródło: GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA

Putin oświadczył jednak w środę, że polecił MSZ przeanalizowanie propozycji Trumpa. Powiedział, że Rosja postrzega Radę Pokoju głównie jako środek służący uregulowaniu na Bliskim Wschodzie - podał Reuters. Dodał, że Rosja jest gotowa, by przekazać miliard dolarów na rzecz Rady Pokoju z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Długa przemowa Trumpa w skrócie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Długa przemowa Trumpa w skrócie

Trump chce ustanowienia Rady Pokoju

Rada Pokoju na początku była przedstawiana jako ciało nadzorujące tymczasowe władze w Strefie Gazy. Projekty dokumentów, jakie publikowano w prasie, wskazują, że ma ona być jednak nową organizacją międzynarodową zajmującą się między innymi rozwiązywaniem konfliktów na całym świecie. Trump ma być jej dożywotnim prezesem o bardzo szerokiej władzy, prawie wyboru członków oraz zarządu i prawie weta.

Państwa członkowskie Rady Pokoju mają być wybierane przez Trumpa na trzyletnie kadencje, chyba że zapłacą ponad miliard dolarów za stałe członkostwo.

Przedstawiciel amerykańskiej administracji przekazał w środę mediom, że zaproszenie przyjęło dotąd ponad 30 przywódców państw. Podpisanie dokumentu założycielskiego Rady Pokoju ma nastąpić jeszcze w czwartek w szwajcarskim Davos.

Inicjatywa prezydenta Trumpa budzi kontrowersje wśród dyplomatów, z których część obawia się, że Rada Pokoju zaszkodzi pracom Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przedmiotem kontrowersji jest też lista osób zaproszonych przez Biały Dom. Wśród kilkudziesięciu przywódców znajdują się między innymi Władimir Putin czy Alaksandr Łukaszenka.

pc

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GIAN EHRENZELLER/PAP/EPA

USARosjaDonald TrumpWładimir Putin
