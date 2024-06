"Fakty" TVN: Były prawnik Trumpa chce polskiego obywatelstwa. Był w konsulacie

Michael Cohen - kim jest

Stwierdził, że w 2016 roku Trump nakazał mu zapłacić aktorce porno Stormy Daniels, by ta milczała w sprawie ich intymnego spotkania, do którego miało dojść w 2006 roku. Celem byłego prezydenta było uniknięcie skandalu, by nie zaszkodziło to jego kampanii prezydenckiej.