Publicysta i komentator spraw międzynarodowych Marcin Wojciechowski powiedział w programie "Dzień po dniu" w TVN24, że wyrok nie będzie miał wielkiego przełożenia na decyzje wyborcze Amerykanów. – Wyborcy Donalda Trumpa to betonowy elektorat, jego wyznawcy, którzy niezależnie od tego, co sądy stwierdzą i tak będą za nim – wskazał.

- Natomiast druga część, zdecydowanie większa, to osoby, które i tak mają o nim wyrobione zdanie na podstawie wiadomości, które przez wiele lat spływały i one też nie dowiedzą się niczego, czego nie wiedziały. Ale oni i tak są gotowi zagłosować na Trumpa z innych przyczyn – dodał.

- Charakterystyczne jest tutaj powiedzonko, które kursowało w Stanach Zjednoczonych wśród wyborców Trumpa już w 2020 roku: "nie głosuję na Trumpa, tylko na to, co on mówi". Czyli jest dystansowanie się od niego, jako człowieka, ale głosują na niego, bo to, co on mówi, jest dla nich ważne – wyjaśnił.