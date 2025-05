Donald Trump w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Źródło: Reuters

Trwa czterodniowa podróż Donalda Trumpa do Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru. W czwartek prezydent USA przybył do ZEA, gdzie został uroczyście przywitany tradycyjnym tańcem. Nagranie, które trafiło do sieci, wywołało wiele pytań i komentarzy.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać młode kobiety wymachujące długimi włosami na powitanie prezydenta USA.

Od wtorku Donald Trump przebywa w swojej drugiej podróży zagranicznej odkąd rozpoczął kolejną kadencję jako prezydent USA. Odwiedził Arabię Saudyjską i Katar, a w czwartek przybył do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W trakcie podróży Trumpa asystentka prezydenta i doradczyni ds. komunikacji Margo Martin opublikowała w serwisie X serię nagrań, na których widać, w jaki sposób prezydent był witany w tych krajach. W czwartek pojawiło się nagranie, na którym zwraca uwagę fragment ceremonii powitalnej na lotnisku w Abu Zabi w ZEA. Widać na nim grupę kobiet ubranych w białe suknie, wymachujących długimi włosami, przy dźwiękach muzyki.

Pod postem Margo Martin pojawiło się mnóstwo pytań: co znaczy takie machanie włosami? Czy to tradycyjny obrzęd? Powitalny zwyczaj? Taniec? I komentarzy: "Wow, co za niewiarygodne powitanie", "To jest niesamowite", "Oni naprawdę kochają naszego Prezydenta".

The welcome ceremony in UAE continues! 🇺🇸🇦🇪 pic.twitter.com/sXqS1IboMN — Margo Martin (@MargoMartin47) May 15, 2025 Rozwiń

Al-Ajjala - co to takiego?

Powyższy filmik przedstawia występ o nazwie Al-Ajjala. Jak czytamy na stronie UNESCO, Al-Ajjala jest tradycyjnym tańcem w Omanie i ZEA, który w 2014 roku został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na tej samej liście znajduje się też między innymi polski taniec, polonez.

Al-Ajjala to występ, w którym tancerze - wyłącznie mężczyźni - ustawieni są w dwóch rzędach twarzami do siebie. Towarzyszy temu poezja śpiewana, akompaniament muzyki perkusyjnej oraz symulowanie scen bitewnych. W ZEA oprócz mężczyzn w występie uczestniczą też młode dziewczęta, ubrane w tradycyjne stroje. Ich rolą jest wymachiwanie długimi włosami, stojąc przed mężczyznami. Ma to symbolizować, że czują się bezpiecznie w ich obecności.

Taniec ten często prezentowany jest na uroczystościach, np. weselach, zarówno w Omanie, jak i ZEA. Uczestniczą w nim przedstawiciele różnych grup społecznych, w różnym wieku.