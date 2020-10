Donald Trump w szpitalu. "Chcemy mieć pewność, że wszystko jest dobrze"

Lekarze zalecili prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi pobyt w szpitalu, by mógł uzyskać w razie potrzeby natychmiastową pomoc medyczną - oświadczył w piątek późnym wieczorem polskiego czasu Biały Dom. Prezydent ma spędzić "kilka najbliższych dni" w wojskowym centrum medycznym pod Waszyngtonem. Pobyt w szpitalu związany jest z wykryciem koronawirusa u prezydenta Trumpa i pierwszej damy Melanii. W nagraniu zamieszczonym na Twitterze amerykański przywódca zapewnił, że zarówno on, jak i jego małżonka mają się dobrze.

Donald Trump w maseczce, nie rozmawiał z dziennikarzami

Trump o swym pobycie w szpitalu

Biden zawiesza nadawanie spotów o Trumpie

"To nie może być partyjna chwila. To musi być amerykańska chwila" - napisał w piątek na Twitterze Biden. Podczas wystąpienia w Grand Rapids, w stanie Michigan, kandydat demokratów zapewniał o swojej modlitwie za swojego rywala i apelował o noszenie maseczek.

Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump zakażeni koronawirusem

W czwartek prezydent Donald Trump powiedział w wywiadzie dla Fox News, że jego czołowa doradczyni Hope Hicks została poddana testowi na obecność koronawirusa i wynik był pozytywny. - Spędzam z nią dużo czasu. Moja żona też - przyznał prezydent, który w kolejnych wyborach ubiega się o reelekcję z ramienia Partii Republikańskiej. Hope Hicks to czołowa doradczyni prezydenta. Regularnie towarzyszy Trumpowi w jego służbowych podróżach. We wtorek poleciała z nim na pokładzie Air Force One do Ohio, gdzie odbyła się debata Trumpa z Joe Bidenen, kandydatem demokratów na prezydenta, a w środę do Minnesoty na kampanijny wiec.