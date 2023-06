Pierwsza taka sytuacja w historii. Donald Trump w sądzie

Były prezydent USA Donald Trump we wtorek po południu przybył do sądu federalnego w Miami, gdzie o godzinie 15 rozpoczął się proces karny w jego sprawie. Na 76-latku ciąży 37 zarzutów, m.in. umyślnego przetrzymywania informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego, a także utrudniania śledztwa i składania fałszywych zeznań. Trump jest pierwszym w historii byłym prezydentem USA, któremu postawiono zarzuty federalne.

Trump przybył do sądu przed godziną 14 czasu lokalnego (20 w Polsce). Rozprawa rozpoczęła się o godzinie 15 czasu lokalnego w sądzie federalnym imienia Wilkiego D. Fergusona Jr. w centrum Miami.

Przesłuchanie byłego prezydenta ma potrwać około godziny. Po nim oczekuje się, że były prezydent odleci do swojego klubu golfowego w Bedminster w stanie New Jersey. Po wylądowaniu ma tam wygłosić oświadczenie.

37 zarzutów. Co za nie grozi?

Trump jest również oskarżony o składanie fałszywych zeznań. Miał on sugerować swoim prawnikom, by kłamali śledczym na temat posiadanych przez niego dokumentów, a także by je zniszczyć lub schować.