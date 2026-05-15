Świat Trump spotkał się z Xi w siedzibie kierownictwa Komunistycznej Partii Chin w Pekinie Oprac. Adam Styczek |

Spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Maxim Shemetov/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek rano polskiego czasu rozpoczęło się spotkanie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa w Zhongnanhai - kompleksie o powierzchni ponad 600 hektarów, gdzie znajdują się przebudowane pawilony i świątynie, w których chińscy cesarze spożywali posiłki i spędzali wolny czas.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Donald Trump o ofercie pomocy od Xi. "Chciałby porozumienia"

Zhongnanhai jest również synonimem elity Komunistycznej Partii Chin. Przez dziesięciolecia służyło jako główne miejsce spotkań Biura Politycznego, organu decyzyjnego partii, a czasami gościło Stały Komitet, siedmioosobowe grono kierownicze tego organu.

Xi rozmawiał z Trumpem, gdy prezydent USA podziwiał ogrody kompleksu. W pewnym momencie chiński urzędnik zwrócił się do reporterów o odsunięcie się, mówiąc, że przywódcy chcą odbyć prywatną rozmowę.

Xi Jinping i Donald Trump w Pekinie Źródło zdjęcia: Maxim Shemetov/PAP/EPA

Trump czwartym prezydentem USA zaproszonym do Zhongnanhai

Były prezydent USA Richard Nixon spotkał się z przewodniczącym Mao Zedongiem w Zhongnanhai podczas swojej przełomowej podróży do Pekinu w 1972 roku – była to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach.

Trzydzieści lat później, podczas podróży powszechnie reklamowanej jako rocznica wizyty Nixona i postępów w stosunkach amerykańsko-chińskich, prezydent George W. Bush również odwiedził Zhongnanhai wraz z ówczesnym prezydentem Chin Jiang Zeminem.

Ostatnim prezydentem USA, który odwiedził Zhongnanhai, był Barack Obama, który spotkał się tam w 2014 roku z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Obaj przywódcy spędzili czas w kompleksie, jedząc kolację i pijąc herbatę w jednym z pawilonów.

Komentarz Trumpa o wypowiedzi Xi

"Kiedy przewodniczący Xi bardzo elegancko nazwał Stany Zjednoczone być może krajem w fazie schyłku, miał na myśli ogromne szkody, jakich doznaliśmy w ciągu czterech lat rządów śpiącego Joe Bidena i administracji Bidena. I pod tym względem miał stuprocentową rację" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social, kilka godzin przed kolejnym spotkaniem z Xi Jinpingiem w Pekinie.

"When President Xi very elegantly referred to the United States as perhaps being a declining nation, he was referring to the tremendous damage we suffered during the four years of Sleepy Joe Biden... But now, the United States is the hottest Nation anywhere in the world" -… pic.twitter.com/Kjr5Rdaz0D — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026 Rozwiń Źródło: X

Dodał, że Xi gratulował mu "tak wielu wspaniałych sukcesów w tak krótkim czasie".

Nie jest jasne, do jakiej wypowiedzi chińskiego przywódcy odnosi się wpis Trumpa. Xi nie mówił wprost o schyłku czy regresie Ameryki podczas wystąpień publicznych w czwartek. Wspomniał natomiast o chęci uniknięcia tzw. "pułapki Tukidydesa", tj. odniesieniu do sytuacji opisanej w "Wojnie Peloponeskiej" starożytnego greckiego autora, w której wzrost siły nowego mocarstwa - Sparty - doprowadził do wojny z ówczesną schyłkującą potęgą, Atenami.

OGLĄDAJ: TVN24