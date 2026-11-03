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Wybory w USA 2026

Trump o końcu amerykańskiej pomocy finansowej dla Izraela

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Donald Trump
Wybory połówkowe w USA. Relacja Piotra Kraśki z Nowego Jorku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Yuri Gripas/PAP/EPA
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Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek, że zawarł porozumienie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu o zakończeniu pomocy finansowej dla tego kraju w kwocie czterech miliardów dolarów z końcem 2026 roku.

- Zgodziliśmy się, że z końcem tego roku przestaniemy płacić Izraelowi. Pomożemy Izraelowi, jeśli będą tego potrzebowali - mówił Donald Trump w programie "Fox and Friends" stacji Fox News. Jego słowa padły w dniu amerykańskich wyborów połówkowych (midterms), a wsparcie USA dla Izraela było jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów kampanii. Prezydent wyjaśnił, że zdecydował się na to, aby odebrać argumenty przeciwnikom. - Oni tego nie potrzebują, więc dlaczego mielibyśmy cierpieć ataki ze strony szaleńców, jak El-Sayed? - pytał Trump. To nawiązanie do Abdula El-Sayeda, kandydata demokratów na senatora w Michigan, znanego z krytyki Izraela.

Prezydent zaznaczył, że premier Netanjahu sam to zaproponował i dodał, że Izrael nadal będzie mógł kupować amerykańską broń. Biuro premiera Izraela nie odniosło się na razie do jego słów. Jak przypomina CNN ostatnia odnotowana rozmowa telefoniczna między przywódcami miała miejsce w sobotę. Nie wiadomo, czy od tego czasu rozmawiali.

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Amerykańska pomoc dla Izreala

Reuters zauważa, że nie jest jasne, o jakie dokładnie finansowanie chodziło prezydentowi. Obecne porozumienie o pomocy bezpieczeństwa między USA a Izraelem przewiduje wsparcie około 3,8 mld dolarów rocznie (około 15 miliardów złotych) do 2028 roku. Pomoc ta ma głównie postać pożyczek lub grantów na zakup uzbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing (FMF), a także wsparcia dla systemów obrony przeciwrakietowej jak Żelazna Kopuła.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu wielokrotnie w ciągu ostatniego roku mówił o chęci wygaszania wsparcia USA dla Izraela, ale stopniowego. W wywiadach dla "The Economist" oraz stacji CBS Netanjahu deklarował, że chce całkowicie zakończyć amerykańską pomoc wojskową w ciągu 10 lat. 

Jak zauważa Fox News słowa prezydenta padły również w trudnym momencie dla Netanjahu. Po ubiegłotygodniowych wyborach jego polityczna przyszłość wciąż jest bowiem niepewna.

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Źródło: PAP, Reuters, Fox News, CNN
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Tagi:
USAIzraelDonald TrumpBenjamin Netanjahu
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