Trump: kończymy erę niekończących się wojen

Waszą rolą nie jest uczestniczenie w "niekończących się wojnach" daleko od kraju, kończymy z ich erą - powiedział w sobotę prezydent USA Donald Trump na uroczystości rozdania dyplomów w Akademii Wojskowej West Point.

Trump stwierdził, że zadaniem absolwentów West Point będzie "ochrona żywotnych interesów USA" i "mocna obrona naszego kraju przed zagranicznymi wrogami".

- Kończymy erę niekończących się wojen - zapowiedział amerykański przywódca. Podkreślił przy tym, że nie jest rolą amerykańskich oddziałów "odbudowywanie innych państw" oraz "rozwiązywanie starych konfliktów w dalekich krajach, o których wielu ludzi nawet nie słyszało". Ameryka nie jest "policjantem świata" - powiedział Trump.

W przemowie, która przypada na okres antyrasistowskich oraz antypolicyjnych protestów w USA, Trump wezwał również do jedności i prosił absolwentów, by nie zapominali o dziedzictwie amerykańskich żołnierzy, którzy walczyli, by "zniszczyć zło niewolnictwa".

Donald Trump na uroczystości rozdania dyplomów w Akademii Wojskowej West Point EPA/JOHN MINCHILLO

"Gdy czasy są wzburzone, najbardziej liczy się to, co jest trwałe"

- To, co historycznie uczyniło Amerykę wyjątkową, to jest trwałość jej instytucji przeciwko chwilowym emocjom oraz uprzedzeniom. Gdy czasy są wzburzone, gdy droga jest trudna, najbardziej liczy się to, co jest trwałe - mówił. Amerykański przywódca w trakcie swojej prezydentury wielokrotnie deklarował konieczność ograniczenia zaangażowania wojskowego USA na świecie. Zadecydował między innymi o wycofaniu części wojsk Stanów Zjednoczonych z Syrii.

Na początku czerwca dziennik "Wall Street Journal" napisał, że Trump polecił Pentagonowi do września wycofać z Niemiec 9,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Następnie Reuters poinformował, że część z tych oddziałów ma zostać skierowana do Polski i do innych krajów sojuszniczych Stanów Zjednoczonych, a część wrócić ma do USA. Nie podano przy tym konkretnych liczb.

Ograniczenie obecności wojskowej USA w Niemczech skrytykowało w liście 22 republikańskich kongresmenów. - Uważamy, że taki krok znacząco zaszkodzi amerykańskiemu bezpieczeństwu oraz wzmocni pozycję Rosji na naszą szkodę - stwierdzili w nim.

Autor:js/dap

Źródło: PAP