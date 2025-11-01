Spotkali się na szczycie, Trump usłyszał przeprosiny. Poszło o reklamę

Donald Trump nazwał premiera Kanady "prezydentem" Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Z inicjatywy rządu kanadyjskiej prowincji Ontario wyemitowany został polityczny spot, który zawierał wypowiedź Reagana krytykującego ideę nakładania ceł.

Po emisji spotu Donald Trump podjął decyzję o zerwaniu negocjacji handlowych z Kanadą i nałożył dodatkowe cła na import z tego kraju.

Premier Kanady powiedział, że osobiście przeprosił Trumpa.

Więcej o naturze decyzji i polityce obecnego prezydenta USA w programie Michała Sznajdera "Trumpologia" w TVN24+

Carney powiedział w sobotę dziennikarzom, że przeprosił prezydenta USA podczas podczas uroczystej kolacji w trakcie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Korei Południowej. Powodem niesnasek była wyemitowana w Kanadzie reklama.

Reklama, która poróżniła USA i Kanadę

W spocie, zamówionym przez premiera prowincji Ontario Douga Forda, wykorzystano archiwalną wypowiedź byłego prezydenta USA Ronalda Reagana krytykującego cła jako takie.

Carney przyznał, że choć znał treść reklamy przed emisją, był jej przeciwny. - Powiedziałem Fordowi, że nie chcę, aby ta reklama poszła w eter - podkreślił.

W odpowiedzi na emisję spotu Biały Dom ogłosił podniesienie ceł na towary z Kanady i zawiesił dwustronne negocjacje handlowe.

Strona amerykańska zarzuciła manipulację wypowiedzią Reagana. "KANADA OSZUKAŁA I ZOSTAŁA PRZYŁAPANA!!! (pisownia oryginalna - red.) Oni oszukańczo wykupili duże reklamy, mówiące o tym, że Ronald Reagan nie lubił ceł, podczas gdy w rzeczywistości UWIELBIAŁ CŁA DLA (dobra) NASZEGO KRAJU I JEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO" - napisał Trump pod koniec października w swoim portalu Truth Social.

Według amerykańskiego prezydenta Kanada za sprawą reklamy próbowała "nielegalnie wpłynąć na Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych", który 5 listopada ma orzec o legalności nałożonych ceł.

Premier Carney na szczycie w Azji

Podczas wizyty w Azji Carney spotkał się również z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Rozmowy te określił jako "punkt zwrotny" w relacjach po latach napięć, m.in. w związku z przetrzymywaniem kanadyjskich obywateli w Chinach i ingerencją Pekinu w wybory w Kanadzie.

Podróż kanadyjskiego premiera była częścią strategii Ottawy na rzecz zmniejszenia zależności gospodarczej od Stanów Zjednoczonych. - To nie może stać się z dnia na dzień, ale działamy bardzo szybko - stwierdził Carney.

Szczyt państw APEC zakończył się w sobotę rano czasu polskiego. Przy jego okazji z Xi Jinpingiem spotkał się też prezydent Donald Trump.

OGLĄDAJ: TVN24 HD