Trump ułaskawił 15 osób, w tym skazanych za okłamywanie FBI

Donald Trump ułaskawił we wtorek kilkanaście osób, między innymi dwie osoby skazane za okłamywanie FBI w trakcie śledztwa dotyczącego kampanii prezydenta USA w 2016 roku. Trump ułaskawił również czterech ochroniarzy uczestniczących w masakrze w Iraku w 2007 roku i dwóch byłych kongresmenów.

Prezydent Donald Trump prawdopodobnie wyda więcej ułaskawień przed opuszczeniem urzędu w przyszłym miesiącu - pisze BBC. Odchodzący prezydenci często korzystają z prawa do ułaskawienia, które wymazuje wyroki.

"Ułaskawienie pomaga naprawić zło, które zespół Muellera wyrządził tak wielu ludziom"

Były współpracownik kampanii prezydenta George Papadopoulos i adwokat Alex van der Zwaan należą do osób, które otrzymały ułaskawienie prezydenta. Obaj odbyli krótkie wyroki więzienia.

Papadopoulos przyznał się w 2017 roku do okłamania FBI w sprawie terminu spotkań z pośrednikami mającymi mieć kontakt z Rosjanami. Był pierwszym byłym doradcą Trumpa aresztowanym w rosyjskim śledztwie prowadzonym przez zespół specjalnego prokuratora Roberta Muellera.

Papadopoulos fałszywie twierdził, że spotkał dwie osoby mające powiązania z Rosją nim dołączył do kampanii Trumpa. Okazało się, że zrobił to już po nawiązaniu współpracy ze sztabem przyszłego prezydenta. Na Twitterze podziękował prezydentowi Trumpowi za ułaskawienie.

Van der Zwaan również przyznał się do składania fałszywych zeznań w trakcie śledztwa zespołu Muellera. Trump wielokrotnie nazywał śledztwo Muellera dotyczące wpływu Rosji na kampanię wyborczą w USA przed czterema laty "mistyfikacją".

Ułaskawieni kongresmeni i ochroniarze z prywatnej firmy

Ułaskawieni zostali również byli republikańscy kongresmeni Chris Collins i Duncan Hunter. Były nowojorski kongresman Collins, zagorzały zwolennik Trumpa, przyznał się w 2019 roku do zarzutów wykorzystywania informacji poufnych. Odbywa karę 26 miesięcy więzienia. Na początku tego roku były kongresman z Kalifornii Hunter został skazany na 11 miesięcy więzienia za niewłaściwe wykorzystanie kampanijnych funduszy.

W zeszłym miesiącu prezydent ułaskawił swojego byłego doradcę Michaela Flynna, który przyznał się do okłamywania FBI.

Mniej ułaskawień od Obamy

Trump do tej pory był mniej entuzjastycznie nastawiony do korzystania z prawa do łaski niż którykolwiek z jego niedawnych poprzedników - podaje ośrodek badań Pew Research Center.