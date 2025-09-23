"Ukraina jest w stanie odzyskać cały kraj", Rosja jak "papierowy tygrys". Trump "w pełni zrozumiał" sytuację

Donalda Trump o Ukrainie. "Jest w stanie walczyć i zdobyć całą Ukrainę w jej pierwotnym kształcie" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Trump na marginesie wtorkowej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbył szereg spotkań, w tym z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Później na platformie Truth Social amerykański lider opublikował wpis, w którym przekazał, że "po poznaniu i pełnym zrozumieniu ukraińsko-rosyjskiej sytuacji militarnej oraz ekonomicznej, a także dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakie stwarza to Rosji, uważa, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i odzyskać całą Ukrainę w jej pierwotnym kształcie".

Według niego "za sprawą czasu, cierpliwości i finansowego wsparcia Europy, a w szczególności NATO, pierwotne granice, od których rozpoczęła się ta wojna, są jak najbardziej realne" do osiągnięcia dla Ukrainy.

"Ukraina będzie w stanie odzyskać swój kraj w jego pierwotnej formie. A kto wie, może nawet pójść dalej"

Trump napisał też, że "Rosja walczy bez celu od trzech i pół roku w wojnie, w której prawdziwej potędze militarnej zwycięstwo powinno zająć mniej niż tydzień". "To nie wyróżnia Rosji" - stwierdził. "W rzeczywistości to bardzo sprawia, że wyglądają jak 'papierowy tygrys'" - dodał.

"Kiedy mieszkańcy Moskwy i wszystkich wielkich miast, miasteczek i okręgów w całej Rosji dowiedzą się, co tak naprawdę dzieje się w tej wojnie - że prawie niemożliwe jest dla nich dostanie benzyny ze względu na długie kolejki, które się tworzą i o wszystkich innych rzeczach, które dzieją się w ich gospodarce wojennej, gdzie większość pieniędzy wydaje się na walkę z Ukrainą, która ma wielkiego ducha i staje się tylko lepsza - wtedy Ukraina będzie w stanie odzyskać swój kraj w jego pierwotnej formie" - czytamy.

"A kto wie, może nawet pójść dalej" - dodał prezydent USA.

Stwierdził, że "Putin i Rosja mają ogromne kłopoty gospodarcze i nadszedł dla Ukrainy czas, by działać". "W każdym razie, życzę dobrze obu krajom. Będziemy nadal zaopatrzać NATO w broń, aby mogło z nią zrobić, co zechce. Powodzenia wszystkim" - zakończył wpis.

Zełenski: duża zmiana

Do wpisu Trumpa odniósł się Wołodymyr Zełenski. Ocenił, że to oświadczenie to "duża zmiana".

Wypowiadając się dla mediów po rozmowie z prezydentem USA przekazał, że była ona dobra, ale nie chce ujawniać szczegółów. - Były pewne aspekty, którym poświęciliśmy uwagę właśnie w kontekście sytuacji na polu walki. Prezydent USA zna szczegóły. Myślę, że zna więcej szczegółów niż wcześniej - powiedział.

- Bardzo się cieszę, że informacje, którymi dysponuje prezydent Trump, są bardzo bliskie prawdzie - dodał.

Dodał, że amerykański lider pozytywnie spojrzał na tematy, które on mu przybliżał.

Przekazał też, że przedyskutowali sytuację gospodarczą Rosji, która - jego zdaniem - jest bardzo zła. Wyraził przekonanie, że Trump może być "game changerem - red.)" dla Ukrainy.

Zdaniem Zełenskiego, wszyscy rozumieją, że USA są gotowe zapewnić gwarancje bezpieczeństwa po zakończeniu wojny.

Na znaczenie stanowiska Trumpa zawartego we wpisie uwagę zwróciła też ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, publikując jego przetłumaczoną wersję na platformie X.

.@POTUS: „Po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją militarną i gospodarczą Ukrainy oraz Rosji, a także po dostrzeżeniu trudności ekonomicznych, jakie dotykają Rosję, uważam, że Ukraina – przy wsparciu Unii Europejskiej – jest w stanie walczyć i odzyskać całe swoje terytorium w… https://t.co/AkyAV4t9o4 — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) September 23, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD