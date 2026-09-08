Świat Mundur dla Sił Kosmicznych USA? Donald Trump opublikował kontrowersyjny projekt Oprac. Ewa Żebrowska |

Trump zapowiada zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk. Relacja Michała Sznajdera Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: truthsocial.com/@realDonaldTrump

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To już kolejna opublikowana przez Donalda Trumpa grafika, wygenerowana przez AI, która wzbudziła kontrowersje i wywołała falę komentarzy w internecie. Udostępniona w niedzielę na koncie prezydenta na portalu Truth Social, przedstawia mundur nowej generacji dla Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych. Nie jest jasne, czy jest to oficjalna propozycja, czy jedynie wytwór sztucznej inteligencji, którym polityk zapragnął się podzielić.

Niezależnie od jej statusu, w sieci natychmiast rozpętała się dyskusja. Internauci porównywali projekt do kostiumów czarnych charakterów z filmów science-fiction. Niektórzy dopatrzyli się nawiązań do estetyki kojarzonej z totalitaryzmami XX wieku.

Projekt munduru dla Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych opublikowany przez prezydenta na portalu Truth Social Źródło zdjęcia: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Kontrowersyjna inspiracja

Tekst towarzyszący grafice wyjaśnia, że projekt wzorowany był na mundurach "Żołnierzy kosmosu" (film w reżyserii Paula Verhoevena z 1997 roku) i został zmodernizowany na potrzeby Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych. Przywołany film opowiada o grupie przyjaciół, którzy wstępują do armii. Przedstawia futurystyczną wizję Ziemi rządzonej przez reżim, a reżyser opisywał go jako "ironiczną wersję faszystowskiej utopii". Wielokrotnie tłumaczył w wywiadach, że użył w nim drastycznych symboli nazistowskich, aby wyśmiać tę ideologię.

- Postanowiłem nakręcić film o faszystach, którzy nie są świadomi swojego faszyzmu - mówił brytyjskiemu dziennikowi "The Guardian" w 2022 roku. Reżyser dodał również, że produkcja z 1997 roku była komentarzem do amerykańskiej polityki. Reżyser, który dorastał w okupowanej przez Niemców Holandii, nie ukrywał, że świadomie wykorzystał język nazistowskiej propagandy, by obnażyć mechanizmy uwodzenia społeczeństw przez autorytarną władzę.

Biorąc to pod uwagę, część komentatorów zaczęła zastanawiać się, czy Donald Trump był świadomy satyrycznego znaczenia symboliki, do której nawiązuje opublikowany projekt.

Oficjalny mundur Sił Kosmicznych został zaprezentowany na początku tego roku i powstał na bazie zmodyfikowanego umundurowania Sił Powietrznych USA. Zdaniem amerykańskich mediów szybkie wprowadzenie zupełnie nowego wzoru byłoby mało prawdopodobne ze względu na wysokie koszty takiej zmiany.

Czym są Siły Kosmiczne

Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych (USSF) to jeden z sześciu rodzajów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Zostały utworzone w grudniu 2019 roku i mają koncentrować się na działaniach w przestrzeni kosmicznej.