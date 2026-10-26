Świat "Jest do bani". Trump uderza w europejski kraj Maciej Wacławik |

Trump: jeśli nie dostanę Pokojowej Nagrody Nobla, to będzie obraza dla USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Alex Wong/Getty Images

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Trump wystąpił na wiecu w mieście Port Huron, by wesprzeć Partię Republikańską przed wyborami połówkowymi. Te odbędą się 3 listopada. Przemawiając ze sceny, amerykański przywódca wymieniał kraje, z których jego zdaniem migranci byliby mile widziani w Stanach Zjednoczonych, a z których nie.

Donald Trump na wiecu w Port Huron, 25 października 2026 rok Źródło zdjęcia: Alex Wong/Getty Images

"Nie chcę nikogo z Norwegii"

- Dania, Szwecja - przyjmujemy. Norwegia? Nie sądzę. Bo nie dostałem Nagrody Nobla, mimo że to [kilka wojen - red.] zakończyłem. Tak więc nie chcę nikogo z Norwegii. Nie chcę mieć nic wspólnego z Norwegią. Pomyślcie tylko, zakończyłem osiem wojen i mam jeszcze dwie do zakończenia - przekonywał Trump zebranych.

- Tak więc nie jestem zakochany w Norwegii. Szczerze mówiąc, Norwegia jest do bani. Właściwie to Norwegia stała się g****anym krajem (ang. shithouse country) - dodał.

Trump podkreślał swoje zasługi na rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów, ale - zwrócił uwagę portal Politico - rozpoczął wojnę z Iranem i siłowo obalił wenezuelskiego przywódcę w 2025 roku.

Trump i Nobel

Obecny prezydent USA wielokrotnie twierdził, że zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla. Przekonując we wrześniu 2025 roku o tym, że zakończył "osiem wojen", Trump miał jednak przeczucie, że Komitet Noblowski nie zdecyduje się go wyróżnić. - Dadzą to jakiemuś gościowi, który palcem nie ruszył. Dadzą to gościowi, który napisał książkę o umyśle Donalda Trumpa [...] Nagroda Nobla idzie do pisarza, tak? A nie do kogoś, kto zatrzymał osiem wojen. To będzie wielka obelga dla naszego kraju - mówił.

Gdy w ubiegłym roku laureatką Pokojowej Nagrody Nobla została wenezuelska działaczka Maria Corina Machado, Biały Dom skrytykował werdykt. "Komitet Noblowski udowodnił, że przedkłada politykę nad pokój" - napisał ówczesny rzecznik Białego Domu we wpisie na X.

W tym roku Komitet Noblowski ogłosił, że laureatką nagrody została południowoafrykańska prawniczka Navanethem "Navi" Pillay. Trump wyraził oburzenie tą decyzją, pisząc w mediach społecznościowych, że "nie zapomni" tego Norwegii.

red. AZ