Trump: szefowa personelu Białego Domu ma nowotwór

Szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles ma nowotwór Źródło: Reuters

Amerykański prezydent napisał w poniedziałek na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Susie Wiles "jest niesamowitą szefową personelu, wspaniałą osobą i jedną z najsilniejszych osób, jakie znam, ale niestety zdiagnozowano u niej nowotwór piersi we wczesnym stadium".

Donald Trump podkreślił, że Wiles "ma fantastyczny zespół medyczny, a jej rokowania są doskonałe".

Przekazał też, że w okresie leczenia Wiles będzie nadal pracować w Białym Domu. "Jej siła i zaangażowanie w kontynuowanie pracy, którą kocha i wykonuje tak dobrze, podczas leczenia, mówią wszystko, co trzeba o niej wiedzieć" - napisał.

Trump ocenił, że Wiles, jedna z jego "najbliższych i najważniejszych doradczyń, jest twarda i głęboko oddana służbie Amerykanom".

Dodał, że "wkrótce poczuje się lepiej niż kiedykolwiek".

Susie Wiles Źródło: PAP/EPA

Wiles kierowała kampanią wyborczą Trumpa w 2024 roku. Znana jest jako sprawna i bezwzględna działaczka polityczna.

Opracowała Justyna Sochacka /akw