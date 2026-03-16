Trump: szefowa personelu Białego Domu ma nowotwór

Amerykański prezydent napisał w poniedziałek na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Susie Wiles "jest niesamowitą szefową personelu, wspaniałą osobą i jedną z najsilniejszych osób, jakie znam, ale niestety zdiagnozowano u niej nowotwór piersi we wczesnym stadium".
Donald Trump podkreślił, że Wiles "ma fantastyczny zespół medyczny, a jej rokowania są doskonałe".
Przekazał też, że w okresie leczenia Wiles będzie nadal pracować w Białym Domu. "Jej siła i zaangażowanie w kontynuowanie pracy, którą kocha i wykonuje tak dobrze, podczas leczenia, mówią wszystko, co trzeba o niej wiedzieć" - napisał.
Trump ocenił, że Wiles, jedna z jego "najbliższych i najważniejszych doradczyń, jest twarda i głęboko oddana służbie Amerykanom".
Dodał, że "wkrótce poczuje się lepiej niż kiedykolwiek".
Wiles kierowała kampanią wyborczą Trumpa w 2024 roku. Znana jest jako sprawna i bezwzględna działaczka polityczna.
Opracowała Justyna Sochacka /akw
Źródło: tvn24.pl, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA