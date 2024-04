Ruszył "historyczny proces". Na ławie oskarżonych Trump

W sądzie stanowym na Manhattanie w Nowym Jorku rozpoczął się proces Donalda Trumpa. Chodzi o potajemne przekazanie pieniędzy aktorce filmów pornograficznych Stormy Daniels w zamian za milczenie. To pierwszy w historii proces karny byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

- To jest polityczne prześladowanie. To atak na Amerykę. Dlatego jestem dumny, że tutaj jestem - powiedział, stwierdzając jednocześnie, że w sprawę przeciwko niemu "bardzo mocno" zamieszany jest prezydent Joe Biden. Trump skarżył się też na "niekonstytucyjny" zakaz wypowiedzi na temat sędziego i jego rodziny oraz świadków w sprawie. Zakaz nałożono po serii jego wypowiedzi wymierzonych w te osoby. Prawnicy polityka złożyli też wniosek o wycofanie się sędziego Juana Merchana ze sprawy, lecz został on natychmiast odrzucony.