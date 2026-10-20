Świat Załamanie notowań Trumpa tuż przed wyborami. Nowy sondaż Oprac. Ewa Żebrowska |

Decyzje Donalda Trumpa i ustępstwa wobec Moskwy. Materiał Przemysława Kalety Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

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Zaledwie 31 proc. Amerykanów pozytywnie ocenia działalność Trumpa na stanowisku prezydenta. To spadek o jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem Reuters/Ipsos sprzed dwóch tygodni i najniższy wynik w obu jego kadencjach prezydenckich. Podobnie niekorzystanie poparcie dla prezydenta prezentuje się w opublikowanym w poniedziałek sondażu przeprowadzonym przez Ipsos na zlecenie "Washington Post" i ABC News. Według tego badania spadło do poziomu 33 procent.

Jak napisał w poniedziałek Reuters, niezadowolenie Amerykanów z cen paliw może odbić się na wyniku republikanów w wyborach do Kongresu 3 listopada. Gdyby głosowanie odbywało się dziś, 47 proc. badanych poparłoby demokratów, a 35 proc. republikanów.

Rośnie przewaga demokratów nad republikanami

To największa, sięgająca 12 punktów procentowych przewaga demokratów nad republikanami w obecnym cyklu wyborczym. W sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonym dwa tygodnie wcześniej różnica wynosiła siedem punktów procentowych. Demokraci mogli wówczas liczyć na 44 proc. poparcia, a republikanie na 37 proc.

Powyższe dane to wyniki sondażu generic ballot, czyli badania ogólnokrajowego, które pokazuje, którą partię respondenci chcieliby widzieć u władzy w Kongresie. Ten rodzaj badania daje ogólny obraz nastrojów społecznych w kraju, ale nie uwzględnia wszystkich niuansów rywalizacji w poszczególnych stanach i okręgach wyborczych, które decydują o układzie sił w Senacie i Izbie Reprezentantów. Republikanie mają w części z nich pewną przewagę, wynikającą ze struktury systemu wyborczego.

Przyczyny spadku popularności Trumpa

Popularność Donalda Trumpa spadła po tym, jak w lutym zarządził ataki militarne na Iran, prowadzone wspólnie z Izraelem. Wojna doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen paliw, co obciążyło budżety gospodarstw domowych. Aż 68 proc. Amerykanów negatywnie ocenia sposób, w jaki Trump radzi sobie z kwestiami gospodarczymi. W tej grupie jest 37 proc. osób identyfikujących się jako republikanie. Zapytani, która partia lepiej poradziłaby sobie z zarządzaniem gospodarką, 40 proc. respondentów wskazało demokratów, a 33 proc. republikanów.

W poniedziałek rozpoczęło się wczesne głosowanie w wyborach do Kongresu USA i władz stanowych w kolejnych sześciu stanach, w tym w Teksasie. Oznacza to, że głos oddać może już ponad połowa Amerykanów. 3 listopada wyborcy w USA wybiorą wszystkich 435 deputowanych do Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów i 36 z 50 gubernatorów stanów.

Badanie Reuters/Ipsos trwało cztery dni i zostało przeprowadzone przez internet. Wzięło w nim udział 1679 dorosłych Amerykanów, w tym 1279 zarejestrowanych wyborców. Margines błędu wynosi dwa punkty procentowe dla ogółu respondentów i trzy punkty procentowe dla zarejestrowanych wyborców.

Redagowała AZ