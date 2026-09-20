Donald Trump skraca pobyt w swojej rezydencji. Jest komunikat o "napięciach na Bliskim Wschodzie"
Donald Trump wrócił w sobotę wieczorem do Waszyngtonu z Camp David w Maryland, gdzie mieści się jego rezydencja. Jak zwraca uwagę portal The Hill, Biały Dom nie wyjaśnił przyczyn wcześniejszego powrotu prezydenta, chociaż pierwotnie miał przebywać tam do niedzieli.
Komunikat Departamentu Stanu. "Istnieje ryzyko nieprzewidzianej eskalacji"
Powrót Trumpa nastąpił po wydaniu przez Departament Stanu oraz szereg amerykańskich placówek dyplomatycznych ostrzeżeń dotyczącego bezpieczeństwa.
"Ze względu na napięcia na Bliskim Wschodzie sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pozostaje złożona i istnieje ryzyko nieprzewidzianej eskalacji. Obywatele USA przebywający obecnie na Bliskim Wschodzie powinni zachować szczególną czujność oraz liczyć się z możliwością odwołania lotów, zamknięcia przestrzeni powietrznej i zakłóceń w podróży" - czytamy w opublikowanym na X komunikacie Departamentu Stanu.
Podano w nim, że "wspierani przez Iran Huti prowadzą działania zbrojne przeciwko Arabii Saudyjskiej, atakując między innymi lotniska cywilne".