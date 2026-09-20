Świat Donald Trump skraca pobyt w swojej rezydencji. Jest komunikat o "napięciach na Bliskim Wschodzie" Oprac. Kamila Grenczyn |

Trump: nie żałuję wojny z Iranem Źródło wideo: TVN24, FOX News Channel's The Ingraham Angle Źródło zdj. gł.: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

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Donald Trump wrócił w sobotę wieczorem do Waszyngtonu z Camp David w Maryland, gdzie mieści się jego rezydencja. Jak zwraca uwagę portal The Hill, Biały Dom nie wyjaśnił przyczyn wcześniejszego powrotu prezydenta, chociaż pierwotnie miał przebywać tam do niedzieli.

President Donald J. Trump lands back at the White House complex following an overnight stay at Camp David. pic.twitter.com/aITYLoM5IG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 20, 2026 Rozwiń

Komunikat Departamentu Stanu. "Istnieje ryzyko nieprzewidzianej eskalacji"

Powrót Trumpa nastąpił po wydaniu przez Departament Stanu oraz szereg amerykańskich placówek dyplomatycznych ostrzeżeń dotyczącego bezpieczeństwa.

"Ze względu na napięcia na Bliskim Wschodzie sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pozostaje złożona i istnieje ryzyko nieprzewidzianej eskalacji. Obywatele USA przebywający obecnie na Bliskim Wschodzie powinni zachować szczególną czujność oraz liczyć się z możliwością odwołania lotów, zamknięcia przestrzeni powietrznej i zakłóceń w podróży" - czytamy w opublikowanym na X komunikacie Departamentu Stanu.

Podano w nim, że "wspierani przez Iran Huti prowadzą działania zbrojne przeciwko Arabii Saudyjskiej, atakując między innymi lotniska cywilne".

Middle East: Due to tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Americans currently in the Middle East should exercise heightened vigilance and be aware of potential flight cancellations, airspace closures,… pic.twitter.com/TPj23kFFzo — TravelGov (@TravelGov) September 19, 2026 Rozwiń